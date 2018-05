Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete) προσκαλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν τα οινοποιεία του νησιού το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Μαΐου 2018, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, τα οποία πρόκειται ν’ ανοίξουν τις πόρτες τους στους οινόφιλους και στους «εξερευνητές» των γεύσεων και αρωμάτων των κρασιών της Κρήτης. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους της παραγωγής του κρασιού, στους αμπελώνες και σαφώς να δοκιμάσουν τις τοπικές ποικιλίες των επώνυμων κρασιών του νησιού, με δωρεάν είσοδο.

Σε ανακοίνωσή του, το Δίκτυο αναφέρει:

Προγραμματίστε από τώρα το Σαββατοκύριακό σας και επισκεφθείτε ένα ή και περισσότερα οινοποιεία της Κρήτης. Όλο το πρόγραμμα με τα οινοποιεία που συμμετέχουν, το ωράριο και τις εκδηλώσεις θα το βρείτε στο www.winesofcrete.gr . Εκεί μπορείτε να βρείτε και τα συνεργαζόμενα εστιατόρια που συμμετέχουν στην δράση «Bring Your Own Wine». Ο επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει το κρασί που αγόρασε από το οινοποιείο στο συνεργαζόμενο εστιατόριο, χωρίς επιπλέον χρέωση, προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς. Η εν λόγω δράση θα ισχύσει μόνο για το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαΐου.

Αποτυπώστε με φωτογραφίες την οινοτουριστική σας εμπειρία, και συμμετέχετε και στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας, ανεβάζοντας τες στα social media (Facebook & Instagram) με hashtag #winesofcrete και #opendoors18 (οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο www.winesofcrete.gr).

Ακολουθήστε τις οινοτουριστικές προτάσεις του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης και περιηγηθείτε στην πανέμορφη ενδοχώρα του νησιού. Δοκιμάστε τη μεγάλη ποικιλία κρασιών των οινοποιών του τόπου κι απολαύστε ένα υπέροχο ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο.

