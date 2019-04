Ως μία ιστορική στιγμή χαρακτήρισαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού, ISTO for P&P (International Sports and Tourism Organization for Peace and Prosperity), στην Αθήνα, κατά την παρουσίασή του στο υπουργείο Εξωτερικών. Ενός νέου οργανισμού που, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ιδρύεται με όραμα και στόχο την ειρήνη και την ευημερία παγκοσμίως, μέσα από τον Τουρισμό και τον Αθλητισμό.

«Είναι ένας οργανισμός» όπως εξήγησε ο κ. Κατρούγκαλος, «που θα προωθεί τον Τουρισμό και τον Αθλητισμό ως μέσα για να έρθουν οι λαοί πιο κοντά ο ένας στον άλλον, κάτι ιδιαίτερα αναγκαίο σε μία εποχή που φωνές μισαλλοδοξίας θέλουν πάλι να κερδίσουν την κεντρική πολιτική σκηνή».

Ο υπουργός Εξωτερικών εξήρε το έργο της κ. Κουντουρά, είπε ότι «πρόκειται για ένα προσωπικό της επίτευγμα η δημιουργία αυτού του Οργανισμού» τονίζοντας ότι «πέτυχε στα χρόνια που είναι υπουργός Τουρισμού όχι μόνο να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να καταστήσει έτσι τον τουρισμό βασική ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας που απορρόφησε κατά το δυνατόν τα χειρότερα της κρίσης, αλλά και λόγω της διεθνούς της ακτινοβολίας πέτυχε να ξαναφέρει με το δυναμικότερο τρόπο στον παγκόσμιο χάρτη τη χώρα μας».

Η ίδρυση του International Sports & Tourism Organisation for Peace & Prosperity αποτελεί πρωτοβουλία της υπουργού Τουρισμού, η οποία ανέλαβε δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, και με τη στήριξη του ΥΠΕΞ, ώστε ο Οργανισμός με διεθνή υπόσταση και κύρος, να προωθήσει τη συνεργασία των κρατών και των λαών, με επίκεντρο τον τουρισμό και τον αθλητισμό. Η Κοινή Δήλωση για την ίδρυση του Οργανισμού ISTO for P&P υπογράφηκε στη Βηρυτό από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Λιβάνου και συνυπογράφηκε από την κ. Κουντουρά και τους ομολόγους της των δύο άλλων χωρών.

Λαμβάνοντας το λόγο η κ. Κουντρουρά ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο που στήριξαν την ιδέα και την πρωτοβουλία αυτή. Ευχαρίστησε επίσης τον τέως γενικό γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Δρ. Τάλεμπ Ριφάι, και την πρέσβειρα Γιούνγκ- Σιμ Ντο, τέως πρόεδρο του Ιδρύματος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εξάλειψη της Φτώχειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών για την πολύτιμη βοήθειά τους, οι οποίοι ήταν παρόντες στην παρουσίαση του νέου οργανισμού στην Αθήνα. Τέλος, ευχαρίστησε και τον υφυπουργό αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη για την αμέριστη στήριξη του οποίος επίσης συμμετείχε στην παρουσίαση.

«Ο Τουρισμός και ο Αθλητισμός», τόνισε η κ. Κουντουρά, «ενώνουν τους ανθρώπους και τα έθνη. Έχουν τη δύναμη να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν εκατομμύρια πολιτών του κόσμου και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας». «Τουρισμός και αθλητισμός είναι δύο τομείς που αλληλοσυμπληρώνονται και μοιράζονται κοινούς σκοπούς και αρχές, όπως η αμοιβαία κατανόηση, η ανοχή και στενότερες σχέσεις μεταξύ των λαών, συμβάλλουν στην οικονομική ευημερία και την ειρήνη μεταξύ των εθνών και πρωταγωνιστούν ώστε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για όλους».

Η υπουργός τουρισμού επισήμανε ότι «η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει σε αυτόν τον κοινό στόχο και σε αυτό το νέο παγκόσμιο εγχείρημα που ξεκινά εδώ από την πατρίδα μας». Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως χώρα όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, οι ολυμπιακοί αγώνες, η εκεχειρία. Ως μία χώρα που, όπως είπε, «τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε αναδείξει σε πρωταγωνίστρια στο παγκόσμιο τουρισμό, σε έναν κορυφαίο ελκυστικό προορισμό 365 μέρες το χρόνο και, με τη στρατηγική μας που έχει αναγνωριστεί διεθνώς από όλους τους παγκόσμιους φορείς, ως πρότυπο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και παράδειγμα για άλλες χώρες. Είναι η χώρα που γέννησε τη φιλοξενία».

Τέλος, η κ. Κουντουρά τόνισε ότι «η στήριξη και η συμμετοχή του υπουργείου Εξωτερικών είναι πολύτιμη και καταλυτική» και ότι στο πλαίσιο αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας με τον υπουργό εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλου ετοιμάζονται τα επόμενα βήματα για την ενημέρωση σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τον νέο οργανισμό, όπως και ένα ευρύ κάλεσμα, προς όλες τις χώρες υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Εθνών. «Όραμα μας», κατέληξε, «το μήνυμα αυτό που ξεκινάει από την Ελλάδα να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο ενώνοντας όλους τους ανθρώπους, τους λαούς, τα κράτη».

«Η σύμπλεξη του Αθλητισμού με τον Τουρισμό και η ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού πεδίου το οποίο δεν πρέπει να αναπτυχθεί άναρχα αλλά με αρχές είναι ο ρόλος που θέλει να έχει αυτός ο διεθνής οργανισμός» τόνισε από την πλευρά του ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης.

Ο κ. Βασιλειάδης συνεχάρη την κ. Κουντρουρά για την πρωτοβουλία αυτή και τον κ. Κατρούγκαλο για τη στήριξη του ΥΠΕΞ και τόνισε ότι «σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, όπως και ο Τουρισμός, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα συνεχίζοντας να παράγει εκατοντάδες νέα ταλέντα στον αθλητισμό, να μπορεί να στέκεται στα πόδια της και να προσπαθεί να επενδύσει πάνω στο αθλητικό τουριστικό προϊόν». Γεγονός που φαίνεται, όπως πρόσθεσε και από «τη διεκδίκηση και μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπως πρόσφατα του Βαλκανικού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, από τη χώρα μας που είναι μπροστά σε κάθε πρωτοβουλία ούτως ώστε να αναδειχθούν οι αξίες του αθλητισμού».

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν για τον νέο οργανισμό και ο Δρ. Τάλεμπ Ριφάι, και η πρέσβειρα Γιούνγκ- Σιμ Ντο, επισημαίνοντας ότι 53 χώρες είναι ήδη έτοιμες να ενταχθούν σε αυτόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: