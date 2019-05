Με την ενεργό συμμετοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), διεξάγεται το σημαντικό Διεθνές Συνέδριο Νευροεπιστημών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ), με τίτλο «Κυτταρική Βιολογία των Νευρώνων: Πολικότητα, Πλαστικότητα και Αναγέννηση» στην Κρήτη, στο ξενοδοχείο Fodele Beach, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στόχος του συνέδριου είναι να παρουσιαστούν οι πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Μοριακής Νευροβιολογίας που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του εγκεφάλου, τη σύνδεση και επικοινωνία των νευρώνων, τη μνήμη και μάθηση κ.ά. Θα συζητηθούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παθολογικές καταστάσεις του νευρικού συστήματος, όπως οι νευροεκφυλιστικές νόσοι (Alzheimer’s, Parkinson’s), τα ισχαιμικά ή αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια, και άλλες. Επίσης, θα συζητηθούν πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τις δυνατότητες αναγέννησης νευρικών κυττάρων έπειτα από βλάβη ή τραυματισμό, καθώς και με τους μηχανισμούς με τους οποίους το νευρικό σύστημα αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται κι αποθηκεύει πληροφορίες από το περιβάλλον.

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί επίσης η ανάδειξη της Κρήτης ως ιδιαίτερου επιστημονικού οικοσυστήματος, που αναπτύσσει διαύλους συνεργασίας με κορυφαία Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού. Η υψηλή απήχηση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του συνεδρίου αποτελεί πόλο έλξης για τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων από κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το νησί μας.

Το συνέδριο συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας (European Organization of Molecular Biology – EMBO, Γερμανία) και φιλοξενεί 22 διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές από διεθνώς αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, όπως Harvard (ΗΠΑ), Stanford (ΗΠΑ), Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο), Columbia (ΗΠΑ), Imperial (Ηνωμένο Βασίλειο), Max Planck (ΗΠΑ και Γερμανία), New York University (ΗΠΑ), University of Pennsylvania (ΗΠΑ), University of California, San Diego (ΗΠΑ), Weizmann Institute of Science (Ισραήλ), Utrecht University (Ολλανδία), Ludwig Maximilians University (Γερμανία), VIB KU Leuven (Βέλγιο), German Center for Neurodegenerative Diseases (Γερμανία), University of Lausanne (Ελβετία) κ.ά., ενώ θα συμμετέχουν περισσότεροι από 150 διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, καθώς και νέοι ερευνητές από όλον τον κόσμο, που δραστηριοποιούνται στο ευρύ πεδίο των Νευροεπιστημών.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τον καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, την καθ. Claudia Bagni (University of Lausanne, Switzerland), και τον καθ. Frank Bradke (German Center for Neurodegenerative Diseases, Germany)»

