Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates in Karditsa» (αρ. σύμβασης GRC01/2017/0000000126), η ΑΝΚΑ προτίθεται να ενοικιάσει διαμερίσματα/οικίες στην πόλη της Καρδίτσας ή σε κοντινές κοινότητες/οικισμούς, για την προσωρινή φιλοξενία προσφύγων.

Τα διαμερίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

– να έχουν επαρκή χώρο διαβίωσης για 4-6 άτομα,

– να βρίσκονται σε τοποθεσία, η οποία θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές (νοσοκομείο, κοινωφελείς δομές, σουπερ-μάρκετ και αγορές αγαθών, στάση αστικής συγκοινωνίας),

– να διαθέτουν καλές συνθήκες υγιεινής, φρέσκο και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό και σύνδεση με υποδομές αποχέτευσης,

– να διαθέτουν ή να υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό.

Η ΑΝΚΑ θα αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και των κοινοχρήστων και την πλήρη αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στα διαμερίσματα/οικίες, μετά το πέρας της σύμβασης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα διαρκεί έως τις 31/12/2017, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Παρέχεται η δυνατότητα προπληρωμής των ενοικίων.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων που ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 23/08/2017 και ώρα 14:00. Οι Αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας και για αυτό ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να τις υποβάλλουν το ταχύτερο δυνατόν.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

“This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.”