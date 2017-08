Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates in Karditsa» (αρ. σύμβασης GRC01/2017/0000000126), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΑΝΚΑ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια οικιακού εξοπλισμού για τα διαμερίσματα.