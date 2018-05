Το Πολυτεχνείο Κρήτης και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ ως εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος InHerit για την Βιωσιμότητα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μαζί με άλλους πέντε ευρωπαϊκούς φορείς και Ιδρύματα παρουσιάζουν στα Χανιά την ολοκλήρωση του τριετούς αυτού προγράμματος που έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την εκπαίδευση στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και ιδιωτών – επιχειρηματιών που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την Οικονομία του Πολιτισμού και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Μια πόλη σαν τα Χανιά με σημαντικό πολιτιστικό και φυσιολατρικό απόθεμα όπου ο τουρισμός αποτελεί κρίσιμο οικονομικό μοχλό κρίθηκε ιδανική για να φιλοξενήσει την σημαντική αυτή δημόσια εκδήλωση με θέμα την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, την Δευτέρα 4 Ιουνίου ώρα 18.00 στο ΚΑΜ, Μεγάλο Αρσενάλι.

Kεντρικός ομιλητής ο διακεριμένος διεθνώς ομότιμος Καθηγητης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μέργος και στρογγυλό τραπέζι με σημαντικές προσωπικότητες από διεθνείς οργανισμούς και Ιδρύματα. Η εκδήλωση εντάσσεται στην Εβδομάδα Βιώσιμης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος inherit Erasmus+ η οποία βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκδήλωση του 2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είσοδος ελεύθερη.



Εσπερίδα με τίτλο «Η οικονομία του Πολιτισμού»

Μια συζήτηση με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος InHerit Erasmus + για την βιώσιμη ανάπτυξη και την πολιτιστική κληρονομιά»

Επιμέλεια: Αμαλία Κωτσάκη, επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος Inherit από ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Πρόγραμμα

18. 00 Χαιρετισμοί

Αμαλία Κωτσάκη, επίκουρη καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης,

επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος Inherit από ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Εισαγωγή

18.10 Νίκος Πατσαβός, διαχειριστής προγράμματος InHerit

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

του ευρωπαϊκού Προγράμματος InHerit Erasmus+

18.30 Kεντρική ομιλία

Γεώργιος Μέργος, Ομ. Καθηγητής Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

«Πολιτιστική Κληρονομιά και Οικονομική Ανάπτυξη»

19.00 Διάλειμμα

19.15 Στρογγυλό τραπέζι

Συντονισμός: Αμαλία Κωτσάκη

Συμμετέχουν:

Ελένη Καββαδία, Δρ Οικονομολόγος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Επισκέπτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου

Γεώργιος Μέργος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δημήτρης Μιχελογιάννης, Νομικός, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κρήτης.

Ιωάννα Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εμπνεύστρια και συνιδρύτρια του TakeofGreece

Ζαχαρίας Πιστόπουλος, Αρχιτέκτων, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, μέλος ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

21.00 Συζήτηση

Ο Γεώργιος Μέργος , ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει MSc από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και PhD από το Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική. Εργάστηκε ως Ερευνητής-Οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα (1983-1986). Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών (2012-2013), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2007) και Διοικητής του ΙΚΑ (2007-2009). Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (5/2009 – 5/2012). Έχει διατελέσει εκπρόσωπος του δημοσίου στο Δ.Σ. της Alpha Bank (2009-2010) και μέλος του Δ.Σ τραπεζών και άλλων εισηγμένων εταιρειών. Έχει συνεργασθεί ερευνητικά με το ΙΟΒΕ (1990-1996), συμβουλευτικά με Διεθνείς Οργανισμούς και ως Εμπειρογνώμων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG External Relations), σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας σε πολλές χώρες (Κίνα, Ινδία, Αίγυπτος, λοιπές χώρες της Νότιας Ασίας, όλες τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Η Δρ Ελένη Καββαδία, σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics όπου εργάστηκε και ως ερευνήτρια. Στέλεχος – Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο σε θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Στρατηγικής των Αναπτυξιακών Επενδύσεων. Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου όπου διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο Οικονομική Διπλωματία και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση.

Η Ιωάννα – Σαπφώ Πεπελάση είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Oικoνομικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε Πτυχίο BA in Economics από το Harvard University, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα από το London School of Economics. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό βιβλίων και άρθρων πάνω στην Ιστορία των επιχειρήσεων. Διευθύνει από το 2001 το πρόγραμμα ‘History of Greek entrepreneurship and the corporate sector’, το οποίο και έχει δημιουργήσει μία σημαντική βάση δεδομένων για το ελληνικό επιχειρείν. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Ιστορίας της Επιχείρησης και εκτελεί τώρα δεύτερη θητεία στο ΔΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Εξελικτικής Πολιτικής Οικονομίας Από το 2010 ως το 2013 διετέλεσε μέλος του ΔΣ του ΚΕΠΕ και από το 2013 είναι μέλος του ΔΣ της ΚΣΟΤ .

