Το ταξίδι του ΙN-EDIT Festival σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζεται! Λίγες ημέρες μετά το Άμστερνταμ και πριν συνεχίσει τη βόλτα του στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, ώστε να επιστρέψει τον επόμενο Οκτώβριο, στη Βαρκελώνη, εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα πριν από 16 χρόνια, το IN-EDIT «πιάνει λιμάνι» στη Θεσσαλονίκη. Για πέντε ημέρες, το ΟΛΥΜΠΙΟΝ, αλλά και η ΑΠΟΘΗΚΗ Δ’ στο Λιμάνι, θα πλημμυρίσουν από μουσική και εικόνες.

Το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του την Τετάρτη 17 Απριλίου, στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην πλατεία Αριστοτέλους, με ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ για τον βασιλιά του rock n’ roll. Το φιλμ “Elvis Presley: The King”, του βραβευμένου Eugene Jarecki, είναι ένα μαγευτικό μουσικό road trip που διεισδύει στην καρδιά του Αμερικάνικου Ονείρου, με τον Βασιλιά Έλβις στη θέση του οδηγού.

Τις επόμενες ημέρες, το IN-EDIT τρυπώνει στα άδυτα του δυαδικού σύμπαντος που είχαν φτιάξει ο John Lennon και η Υοκο Οnο, μέσα από ανείπωτες ιστορίες πίσω από τον ιστορικό δίσκο “Imagine”, στο ολοκαίνουριο φιλμ “John & Yoko: Above Us Only Sky”. Επιπλέον, αφήνεται στη μαγεία των νοσταλγικών μελωδιών του ακορντεόν και παρακολουθεί από απόσταση αναπνοής την ανανέωση του αργεντίνικου τανγκό από τον Astor Piazzolla στο “Piazzolla, the Years of the Shark”, πριν παρασυρθεί από την πρωτόλεια και μεθυστική ορμή του “Queercore (How to punk a revolution)” κινήματος. Αμέσως μετά, το φεστιβάλ αποτίνει φόρο τιμής στην πρωτοπόρο Joan Jett, που έσπασε τα δεσμά στην ανδροκρατούμενη rock n’ roll σκηνή της εποχής, με το “Bad Reputation”, σκιαγραφεί το πορτρέτο της Μ.Ι.Α., μίας από τις πιο ριζοσπαστικές και συνάμα αμφιλεγόμενες φωνές της σύγχρονης pop μουσικής σκηνής, και ξεψαχνίζει τα μονοπάτια της έμπνευσης στο μυαλό της Pj Harvey, με αφορμή τον ολοκαίνουριο δίσκο της “A Dog Called Money”.

Στη συνέχεια, το φεστιβάλ φτιάχνει τις groopie βαλίτσες του και συνταξιδεύει με τους Radiohead στην περιοδεία τους για την προώθηση του ιστορικού δίσκου “ΟΚ Computer” και αποπειράται να κατανοήσει το ιλιγγιώδες μυστήριο που ακούει στο όνομα Joe Strummer, περιδιαβαίνοντας την πορεία του πριν, στη διάρκεια αλλά και μετά τους Clash, στο συγκλονιστικό φιλμ του Julien Temple “Strummer: The Future Is Unwritten”. Το μουσικό ταξίδι συνεχίζετα απτόητο, με το “Desolation Center” που μας υπενθυμίζει ότι η μουσική φυτρώνει στα πιο απίθανα μέρη και μας μεταφέρει στα πρώτα νομαδικά πάρτι στις ερήμους της Καλιφόρνιας, τα οποία οδήγησαν, μέσα από την καλλιτεχνική ελευθερία που εξέπεμπαν, στη δημιουργία μεγάλων φεστιβάλ όπως το Burning Man και το Coachella.

Το IN-EDIT, όμως, δεν περιορίζεται στα προφανή, αλλά ρίχνει ματιές σε όλες τις αθέατες γωνιές της πανανθρώπινης γοητείας που ασκεί η μουσική. H πολυσχιδής ιστορία της μουσικής της Αιθιοπίας στο “Ethiopiques: Revolt of the Soul” συναντά την κληρονομιά της SKA με το “Legends of Ska”, αλλά και αυτής της Hip Hop, μέσα από το δυναμικό ντοκιμαντέρ “Beats, Rhymes & Life: The Travels of a Tribe Called Quest”.

H jazz, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείψει από το εκρηκτικό κοκτέιλ του φεστιβάλ. Φέτος οι μουσικοί της πρωτοποριακής και βαθιά επιδραστικής σκογραφικής εταιρίας Blue Note Records, ιχνηλατούν το πορτρέτο του Milford Graves, του διάσημου μουσικού κρουστών που αποτέλεσε μια μυθική φιγούρα της Free Jazz.

Το IN-EDIT, επίσης, κάνει rewind σε δύο αγαπημένα βρετανικά φιλμ. Η Brit Pop σκηνή, εκπροσωπείται από τους τον αξιολάτρευτο Τζάρβις και τους Pulp, με το “PULP: A Film about Life, Death and Supermarkets”. Παλιοί φίλοι, μικρά παιδιά, ενθουσιώδεις θαυμαστές, αλλά πάνω απ’ όλα οι common people του Σέφιλντ, μιλούν με πάθος για το συγκρότημα που έχει χαράξει τη ζωή τους. Κλείνοντας, το “Eric Clapton: Life in 12 Bars” μας ξεναγεί στο αθεράπευτο πάθος του Έρικ Κλάπτον για τη μουσική, ενός ανθρώπου που βρήκε λύτρωση στη μουσική απέναντι στις προσωπικές τραγωδίες και του εσωτερικούς δαίμονες.

Ελληνικό πρόγραμμα

Ως προάγγελο του ελληνικού Διαγωνιστικού Τμήματος που αναμένεται να εγκαινιαστεί 2020, το IN-EDIT παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε πέντε εξαιρετικά ελληνικά μουσικά ντοκιμαντέρ.

Ο Νίκος Παπάζογλου, οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ με το «Εγώ και ο ίσκιος μου, ένα ντοκιμαντέρ για το Νίκο Παπάζογλου».

Τη σκυτάλη παίρνει ένας ακόμη ζωντανός θρύλος για την Θεσσαλονίκη και την εγχώρια μουσική σκηνή, ο Γιώργος Χριστιανάκης, που μας καθηλώνει με τη «διακριτική του παρουσία».

Η ελληνική τζαζ ή αλλιώς μια εξαιρετική ιστορία για το πώς μια παρέα μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα, ξεδιπλώνεται στο “Diamonds In The Sky” του Μελέτη Μοίρα, ο οποίος αφηγείται το χρονικό της δημιουργίας του ιστορικού Jazz FM στην Αθήνα.

Με το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου από το φετινό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη στις αποσκευές της, η Ηλιάνα Δανέζη επανέρχεται και εξερευνά «Τα 4 επίπεδα της ύπαρξης», στο ΙΝ-EDIT, ένα ντοκιμαντέρ που δεν επικεντρώνεται σε ένα συγκρότημα αλλά έχει ως αληθινή θεματική τον χρόνο που κυλά και επιφέρει αναπόδραστες αλλαγές.

Το νεοσύστατο ελληνικό τμήμα του φεστιβάλ, με πολλή χαρά, κλείνει το πρόγραμμά του με το φιλμ του Νίκου Χατζή “Music For Ordinary Life Machines” που καταγράφει την Ελληνική Synth σκηνή από τη δεκαετία του ’80 μέχρι και σήμερα.

Λίγο μετά το τέλος της εναρκτήριας προβολής (Elvis Presley: The King), o Βασιλιάς Έλβις μας οδηγεί στο Ύψιλον (Εδέσσης 5) για το πάρτι έναρξης του φετινού IN-EDIT, τη μουσική θα διαλέξουν οι Jiles John παρέα με τον This is wicked.

Τις επόμενες μέρες η Αποθήκη Δ (Λιμάνι) θα ξεκινήσει ένα μουσικό ταξίδι προς την αναζήτηση της ψυχής μέσα στο αφρικανικό τοπίο, με αφετηρία την Αιθιοπία και αβέβαιη κατάληξη. Στο ταξίδι αυτό θα είναι συνοδοιπόροι οι Kocmoc + The Robbed σε ένα πάρτυ με Musiques d’Afrique (μετά την προβολή του “Ethiopiques: Revolt of the Soul”, Πέμπτη 18 Απριλίου). Η επόμενη στάση θα είναι «αναλογική». Μετά την προβολή του Music for Ordinary Life Machines του Νίκου Χαντζή (Παρασκευή 19 Απριλίου) τα αναλογικά συνθεσάιζερ των Convex Model συναντούν τους Dr Kernkrach (aka Jörg Steinmeier, Kernkrach Records, Plexiglas), Noiseman (aka Avrilios Koukoutsis, Methods of Dance, Noise Records) και Humanoids in Disguise (aka Nick Kapantzakis, Convex Model, Human Puppets, Plexiglas, Dislocation Genders).

Το Σάββατο 20 Απριλίου ένα σημαντικό παζλ της ιστορίας της μουσικής συμπληρώνεται με το φιλμ, “Legends of SKA”. Το σλόγκαν της ταινίας «αν δεν υπήρχε η SKA δεν θα υπήρχε και η Reggae, θα υπερασπιστεί ο ίδιος ο σκηνοθέτης της ταινίας Brad Klein με ένα Q&A αμέσως μετά την ταινία αλλά και με ένα DJ set από τον ίδιο, στην Αποθήκη Δ. Λίγο μετά, στο ιστορικό Διατηρητέο μπαρ (Ικτίνου 12) θα ακολουθήσει πάρτι μέχρι τελικής πτώσης.

Πέντε ημέρες γεμάτες μουσική ολοκληρώνονται με ακόμη περισσότερη μουσική, το βράδυ της Κυριακής, για το πάρτι λήξης με τους Gangsters of Love και βέβαια την ανανέωση του ραντεβού ανάμεσα στο IN-EDIT και τη Θεσσαλονίκη, για του χρόνου!

Για 5 ημέρες, το IN-EDIT ταξιδεύει με μουσικές και εικόνες σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνοντας τις πιο σπουδαίες μουσικές ιστορίες.

Από τις 17 μέχρι και τις 21 Απριλίου, η μουσική και το σινεμά συναντιούνται στην πιο ειλικρινή τους μορφή, το ντοκιμαντέρ. Γιατί δεν θα δεις πουθενά… τόση μουσική!

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Κανονικό: 5 Ευρώ, Πακέτο 4+1: 20 Ευρώ, IN-EDIT pass: 35 Ευρώ

*Διάθεση των εισιτηρίων γίνεται στα εκδοτήρια του κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», στην Αποθήκη Δ (κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ) και ηλεκτρονικά μέσω www.viva.gr

**Το πακέτο 4+1 διατίθεται μόνο από το εκδοτήριο του «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

John & Yoko: Above Us Only Sky

(Michael Epstein, 90’, 2018)

Αυτή είναι η ανείπωτη ιστορία του άλμπουμ «Imagine» του John Lennon, που κυκλοφόρησε το 1971. Ένας δίσκος γεμάτος μηνύματα για μια πιο ριζοσπαστική αντιμετώπιση των πραγμάτων που παραμένουν ακόμα και σήμερα τόσο επίκαιρα. Αυτή η ταινία αποκαλύπτει το βάθος της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του John Lennon και του Yoko Ono και διερευνά πώς η τέχνη, η πολιτική και η μουσική του ζευγαριού είναι εγγενώς συνδεδεμένες. Το άλμπουμ, και το χαρακτηριστικό κομμάτι του τίτλου, δείχνει τη μεγαλοφυία πίσω από τη μουσική που χαρακτήρισε ένα κίνημα και σημάδεψε μια εποχή. Το ντοκιμαντέρ αναπαριστά μια ιστορία ελπίδας, δικαιοσύνης, ενσυναίσθησης και αγάπης.

The King

(Eugene Jarecki, 107’, 2017)

Σαράντα χρόνια μετά το θάνατο του Elvis Presley, ο Eugene Jarecki –δυο φορές νικητής στο φεστιβάλ του Sundance- παίρνει την Rolls-Royce του Elvis σε ένα μουσικό road trip από τη μια άκρη της Αμερικής ως την άλλη. Από τα το Μέμφις έως τη Νέα Υόρκη, το Λας Βέγκας και ακόμα πιο μακριά, το μουσικό ταξίδι ιχνηλατεί την άνοδο και την πτώση του Elvis ως μια μεταφορά μιας χώρας που άφησε πίσω. Σε αυτό το πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ, ο Jarecki δημιουργεί ένα εμπνευσμένο πορτραίτο του αμερικάνικου ονείρου και πως έχουμε φτάσει ως εδώ.

Eric Clapton: A Life in 12 Bars

(Lili Fini Zanuck, 135’, 2017)

Μια μοναδική ματιά στη ζωή ενός από τους σπουδαιότερους κιθαριστές και συνθέτες όλων των εποχών. Ο ίδιος ο Κλάπτον, μας οδηγεί στα παρασκήνια της ζωής του, τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής, παρουσιάζει ανέκδοτο υλικό, σχολιάζει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του και διαβάζει αποσπάσματα από τα προσωπικά του ημερολόγια, στα οποία αποτυπώνεται το σπάνιο ταλέντο του αλλά και η μάχη που έδωσε με τις εξαρτήσεις και την προσωπική φιλοδοξία.

Radiohead meeting people is easy

(Grant Gee, 100’, 1998)

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την περίοδο της προώθησης του δίσκου “OK Computer” -που παρουσίασαν οι Radioheadτο 1997- μέσα από ένα κολάζ βίντεο κλιπ, ήχων και παρασκηνιακών διαλόγων καθώς το συγκρότημα βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία δείχνοντας εν τέλει την εξάντληση (burnout) της μπάντας καθώς η περιοδεία συνεχίζεται. Η πρώτη συναυλία γίνεται στις 22 Μαΐου του 1997 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας για να καταλήξουν μετά από 104 συναυλίες στο RadioCityMusicHallτης Νέας Υόρκης για να ολοκληρώσουν την περιοδεία.

Joe Strummer: The Future Is Unwritten

(Julien Temple, 124’, 2007)

Από το 1977 οπότε και γίνεται ο τραγουδιστής των Clash, ο JoeStrummer αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πάντα. Χρόνια μετά το θάνατο του, η επιρροή του φτάνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου με αμείωτη ένταση. Μέσα από τη ματιά του Βρετανού σκηνοθέτη JulienTempleο JoeStrummerδεν εμφανίζεται μόνο ως ένας ακόμα μουσικός ή ένας ακόμα θρύλος αλλά ως μια φιγούρα που παρουσίασε με ειλικρίνεια την εποχή μας. Ο JulienTemple, στενός φίλος του Strummerτα τελευταία χρόνια της ζωής του,μας χαρίζει ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για τονJoeStrummer της εποχής πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τους Clash.

Bad Reputation. A documentary about Joan Jett

(Kevin Kerslake, 93’, 2007)

Η ζωή και η καριέρα του συμβόλου τηςrock ‘n’ roll, Joan Jett. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τη διαδρομή της Joan Jettαπό τα πρώτα χρόνια στην εγκαθίδρυση στη σκηνή ως ο ιδρυτής και βασικό μέλος των The Runaways μέχρι τη μακρά συνεργασία της με τον Kenny Laguna ως Joan Jett & The Black Hearts και τη διαρκή παρουσία της στην σύμπας της pop κουλτούρας ως μια πρωτοπόρος της ροκ και μέντορας. Με τα μοναδικά της «I Love Rock N ‘Roll» και «BadReputation»η Joan Jett ενέπνευσε μια γενιά νέων γυναικών να ροκάρει.

Queercore: How to Punk a Revolution

(YonyLeyser, 83’, 2017)

Τι συμβαίνει όταν η κοινότητα που χρειάζεστε δεν είναι η κοινότητα που έχετε; Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πείτε στον εαυτό σας ότι υπάρχει ξανά και ξανά, να δημιουργήστε fanzinesπου θα γαλουχήσουν τις ορδές των queer punk επαναστατών, να γυρίσετε ανατρεπτικές ταινίες και να τις διανείμετε ευρέως. Σιγά – σιγά, η κοινότητα σας μπορεί να γίνει ένας πραγματικός και ριζοσπαστικός καρδιακός παλμός που εξαπλώνεται διεθνώς. Από ένα ψευδο-κίνημα στα μέσα της δεκαετίας του ’80 που προορίζονταν να ταρακουνήσει την punk σκηνή μέχρι την ευρεία αύξηση των καλλιτεχνών που υιοθετούσαν την queer ταυτότητα ως αντίβαρο στις ομοφοβικές εκφάνσεις της punkκουλτούρας. Αυτή είναι ακριβώς ιστορία που λέει το Queercore.

Blue Note Records: Beyond the Notes

(Sophie Huber, 86’, 2018)

Το ντοκιμαντέρ διερευνά το όραμα πίσω από την εικονική αμερικανική δισκογραφική εταιρεία. Από το 1939, η BlueNoteRecords, ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες της να διευρύνουν τα όρια της δημιουργικότητας και να βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση νέων εκφραστικών μέσων. Μέσααπό ηχογραφήσεις, σπάνια αρχεία και συνομιλίες με τους καλλιτέχνες της BlueNoteRecords, η ταινία αποκαλύπτει μιακληρονομιάπου εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα στο σημερινό πολιτικό κλίμα. Οι θρυλικοί καλλιτέχνες όπως ο Herbie Hancock και ο Wayne Shorterσυναντούν τη σημερινή γενιά πρωτοποριακών καλλιτεχνών που στεγάζονται στη Blue Note Records, όπως ο Robert Glasper και ο Ambrose Akinmusire, για να ηχογραφήσουν ένα all-Starsάλμπουμ.

Matangi/Maya/M.I.A.

(Steve Loveridge, 97’, 2018)

Από τον πόλεμο στη Σρι Λάνκα και τημετανάστευση στο Λονδίνο μέχρι την απόλυτη καταξίωση και την σφοδρή της σύγκρουση με τα media στην Αμερική, αυτή είναι η ιστορία της M.I.A., ειπωμένη μέσα από προσωπικό ανέκδοτο υλικό που καταγράφει ένα αξιοθαύμαστο ταξίδι 22 χρόνων. Ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Santander, ένα συναρπαστικό πορτρέτο της πιο ριζοσπαστικής και συνάμα αμφιλεγόμενης φωνής στη σύγχρονη ποπ.

PULP: A Film about Life, Death and Supermarkets

(Florian Habicht, 90’, 2014)

Οι Pulp και το Sheffield είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όπως εξηγεί για δύο λεπτά κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ ο JarvisCocker, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει πουθενά αλλού. Ούτε αυτό το ντοκιμαντέρ μπορούσε να έχει γυριστεί με άλλον τρόπο: εδώ είναι η ζωή, ο θάνατος και βέβαια τα σουπερμάρκετ. Είναι οι απλοί άνθρωποι του Sheffield, που αντανακλούν την κυριαρχία των Pulp, τους μήνες μέχρι τη τελευταία τους συναυλία σε αγγλικό έδαφος (8 Δεκεμβρίου 2012): παλιοί φίλοι, παιδιά, ενθουσιώδεις θαυμαστές (“Έχω τον Jarvis στο εσώρουχό μου”, λέει μία θαυμάστρια) και ψαράδες μιλούν για το συγκρότημα των commonpeople. Ένας εφημεριδοπώλης τους μπερδεύει με τους Queen. Ένας συνταξιούχος υποστηρίζει ότι έχουν καλύτερους στίχους από τους Blur. Μια παρέα παιδιών λέει, ότι ακούγοντας το τραγούδι “Disco 2000” είναι αδύνατο να μην αρχίσεις να χορεύεις. Οι Pulp – ακούσιοι ποπ-σταρς, κόντρα στις προβλέψεις – λένε ανοιχτά τις δικές τους ιστορίες. Ένα ντοκιμαντέρ-φαινόμενο που παρουσιάζει την ιστορία των Pulp καλύτερα από κάθε άλλη βιογραφία. Οι Pulp έγιναν αυτό που έγιναν επειδή ήρθαν από το Sheffield. Τώρα είναι απολύτως κατανοητό.

Desolation Center

(Stuart Swezey, 93’, 2018)

Η ανείπωτη ιστορία μιας σειράς και «αυθόρμητων» καλλιτεχνικών γεγονότων(μουσική, art performance κλπ) στη Νότια Καλιφόρνια που είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι άνοιξαν το δρόμο για μεγάλα γεγονότα και φεστιβάλ (Burning Man, Lollapalooza, Coachella) που έχουν γίνει συνώνυμα της popκουλτούρας του 21ου αιώνα. Ένα ντοκιμαντέρ γεμάτο συνεντεύξεις και σπάνιες ερμηνείες από πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες όπως Sonic Youth, Minutemen, MeatPuppets, Swans, ReddKross, Einstürzende Neubauten, Survival Research Laboratories και Savage Republic και πολλοί άλλοι, παρουσιάζει μια εποχή που το να ωθήσεις στα όρια τη μουσική και την τέχνη ήταν σχεδόν μια άγραφη υποχρέωση.

Milford Graves Full Mantis

(Jake Meginsk & Neil Young, 91’, 2018)

Το πορτραίτο του διάσημου μουσικού κρουστών Milford Graves. Το ντοκιμαντέρ εξερευνά την καλειδοσκοπική του δημιουργικότητα και την αμείλικτη περιέργεια του Graves, ο οποίος ασχολείται με το σύμπαν μας μέσα από το στοχασμό και τον διαλογισμό, όπου συνυπάρχουμε σε έναν κήπο άχρονης φύσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο MilfordGravesείναι μια μυθική φιγούρα στη τηςNewThing / FreeJazz.Ένας θεωρητικός στο ρυθμό που ορίζεται από τη συναισθηματική παρόρμηση -σε αντίθεση με έναν μηχανισμό αυστηρής επανάληψης- που έχει υποστηρίξει σταθερά την ιδέα ότι η μουσική είναι κάτι περισσότερο από μια μορφή τέχνης που πρέπει να κατακτηθεί. Στον κόσμο του, ο ήχος είναι μια δύναμη ζωής που με την οποία πρέπει να συγχρονιζόμαστε, με υπόληψη σεβασμό.

Ethiopiques: Revolt of the Soul

(Maciej Bochniak, 71’, 2017)

H ιστορία της μουσικής της Αιθιοπίας μέσα από το βλέμμα του Francis Falceto και των μουσικών της Αιθιοπίας. Ένας αχόρταγοςλάτρης της world μουσικής, ο Falceto έλαβε ένα δίσκο της σειράς «Éthiopiques», σε ένα πάρτι στη γενέτειρά του, στο Πουατιέ της Γαλλίας. Ο ενθουσιασμός που ακολούθησε ανάμεσα στους ακροατές και τους δημοσιογράφους, που δεν είχαν έρθει σε επαφή με τη μουσική αυτή προηγουμένωςήταν η αρχή ενός μακρινού ταξιδιού που αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της worldmusic. Είναι επίσης η ιστορία του φαινομένου -αυτού του μοναδικού στυλ μουσικής- που επηρέασε σημαντικά την ελεύθερη τζαζ και την ποπ μουσική του 20ου αιώνα. Αυτή η χαμένη γενιά μουσικών, πολλοί από τους οποίους ζουν σε συνθήκες φτώχειας στην εξορία σήμερα, εμφανίζεται στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών στο μεταβατικό χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους της βασιλείας του αυτοκράτορα Haile Selassie και της ανόδου της στρατιωτικής δικτατορίας που εξαφάνισε την πολιτιστική ζωή. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μια ιστορία θράσους και θάρρους αυτών των ταλαντούχων μουσικών που δημιούργησαν εντυπωσιακούς ήχους και σπουδαία μουσική, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες.

Legends of SKA

(Brad Klein, 102’, 2015)

Το ντοκιμαντέρ Legends of Ska εστιάζει στις εικόνες και τους ήχους της Τζαμάικα των αρχών της δεκαετίας του 1960. Πρόγονος της Reggae, η Ska είναι μια μίξη is a Jazz, R&B και άλλων μουσικών ειδών που συνεχίζει να επηρεάζει το μουσικό κόσμο ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια του νησιού.

Piazzolla, the Years of the Shark

(Daniel Rosenfeld, 90’, 2018)

Μέσα από εξαιρετικό και ανέκδοτο υλικό το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον Astor Piazzolla, τον μεγαλύτερο συνθέτη τάνγκο μουσικής στον κόσμο. Μουσικός Αργεντίνικου μπαντεόν και συνθέτης, ο Astor Piazzolla (1921-1992) έφερε την επανάσταση στο τάνγκο. Το tango nuevo, μέσα κλασικές και τζαζ επιρροές, τον καθιστά μια αμφιλεγόμενη φιγούρα στην Αργεντινή, αφού οι νέες τάσεις που προτείνει συγκρούονται με την παράδοση. Στα εννιά του, ο πατέρας του, του κάνει δώρο το πρώτο του μπαντεόν. Είκοσι χρόνια αργότερα, έχει φτάσει το τάνγκο στα όρια του. Μέσα από την εξερεύνηση του προσωπικού του στυλ, μετακομίζει στο Παρίσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, για να σπουδάσει πιάνο και σύνθεση όπου αντιλαμβάνεται ότι παραμένει ένας tanguero. Έκτοτε ξεκινά μια πολυσχιδής καριέρα, κυρίως στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Μοναδικό υλικό από την ιδιωτική συλλογή του Daniel Pazzolla, γιού του Astor Piazzolla μαζί με πλάνα από συναυλίες και οικογενειακές στιγμές και οικογενειακά φιλμ δημιουργούν το ζωντανό πορτραίτο ενός μουσικού με αυτοπεποίθηση, πείσμα και πάθος. Το πορτραίτο ενός αληθινού βιρτουόζου.

Beats, Rhymes & Life: The Travels of a Tribe Called Quest

Έχοντας σφυρηλατήσει μια 20ετή πορεία ως ένα από τα πιο καινοτόμα και με επιρροή hip hop συγκροτήματα όλων των εποχών, οι Queens NY Collective, γνωστοί ως “A Tribe Called Quest”, δημιούργησαν μια γενιά «πεινασμένη» για περισσότερη πρωτοποριακή μουσική από την, δραματική, διάλυσης τους το 1998. Ο Michael Rapaport αναζητά τα παρασκήνια αυτού του δράματος, που ακολουθεί το συγκρότημα μέχρι σήμερα. Μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ ο Michael Rapaport διερευνά τι επιφυλάσσει το μέλλον για αυτούς αυτό, που πολλοί ισχυρίζονται, ότι είναι οι πρωτοπόροι της εναλλακτικής ραπ.

A Dog Called Money (PJ Harvey)

(Seamus Murphy, 89’, 2019)

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στα ενδότερα της έμπνευσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η Πι Τζέι Χάρβι και ο διάσημος φωτογράφος Σέιμους Μέρφι ταξιδεύουν στο Κόσοβο, το Αφγανιστάν και την Ουάσινγκτον, συλλέγοντας λέξεις και εικόνες. Επιστρέφοντας στη βάση τους στο Λονδίνο, όλες αυτές οι εμπειρίες μετουσιώνονται σε ποιήματα, στίχους και τραγούδια. Ένα δεύτερο ταξίδι, ακόμη πιο μαγευτικό, ξεκινά. Η κάμερα τρυπώνει στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο και παρακολουθεί από απόσταση αναπνοής την ηχογράφηση ενός άλμπουμ που μετατρέπει τη ζωή σε τέχνη.

Εγώ κι ο ίσκιος μου: Ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου / Me and MyShadow: A Documentary for NikosPapazoglou

(Μιχάλης Αριστείδου, Ιωάννης Γρηγορόπουλος, 100’, 2017)

Μια παρέα φίλων ξεκινά ένα ταξίδι με σκοπό να ανακαλύψει τον άνθρωπο και μουσικό Νίκο Παπάζογλου. Περπατάνε στα μονοπάτια που ο ίδιος διάβηκε, στα μέρη όπου έζησε, δημιούργησε, αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγοι. Ένα ταξίδι σε Αθήνα, Νίσυρο, Θεσσαλονίκη, με τη μουσική να έχει τον πρώτο λόγο.

Music for Ordinary Life Machines

(Νίκος Χαντζής, 112’, 2018)

Από τους Χωρίς Περιδέραιο και τους ΑΝΤΙ, μέχρι τους Human Puppets και τους Regressverbot. Aπό τους IT95 και Alive She Died, μέχρι τους Selofan και τον Doric. Minimal synth, synthpunk και άλλες «αναλογικές» ιστορίες, μέσα από μια συνοπτική καταγραφή του underground synth ήχου στην Ελλάδα. Μια ταινία για τα παιδιά που αγάπησαν τα συνθεσάιζερ.

Γιώργος Χριστιανάκης – Μια Διακριτικής Μουσική Παρουσία

(Τζίνα Γεωργιάδου, 86’, 2019)

Στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η εφηβική ανία κι ένα αθώο ψέμα ήταν η αφορμή για τις μουσικές αναζητήσεις του Γιώργου Χριστιανάκη. Από τότε δημιουργεί ασταμάτητα, αντλώντας ερεθίσματα από ανθρώπους, κείμενα, εικόνες και διαδρομές, «συνομιλώντας» παράλληλα με το έργο του Αρθούρου Ρεμπώ «Μια Εποχή στην Κόλαση».

Τα 4 επίπεδα της ύπαρξης / 4 levels of existence

(Ηλιάνα Δανέζη, 74’, 2019)

Ο Χρήστος, ο Νίκος, ο Θανάσης και ο Μαρίνος ήταν τα (μουσικά) 4 Επίπεδα της Ύπαρξης. Χωρίστηκαν και ξανασμίγουν, τρεις πλέον, μετά από 40 χρόνια. Αφορμή ο ένας και μοναδικός δίσκος τους, που διαγράφοντας μια ανέλπιστη πορεία έφτασε από τα αθηναϊκά ράφια των δισκοπωλείων στα χέρια και τα αυτιά των Κάνιε Ουέστ και Τζέι Ζι.

Diamonds in the sky

(Μελέτης Μοίρας, 85, 2019)

Πώς ένας ραδιοφωνικός σταθμός άλλαξε τον πολιτιστικό ιστό μιας πόλης τη δεκαετία του ‘’90. Η ιστορία του Jazz FM – Αθήνα.

