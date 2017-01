«Καλύτερα νιώθει» η ενενηντάχρονη Ελισάβετ, σύμφωνα με την κόρη της Άννα, την οποία επικαλούνται βρετανικά μέσα ενημέρωσης, παραθέτοντας όμως και τη γνωστή φράση της ίδιας της βασίλισσας, ότι «πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις» («you need to see to believe»). Η βασίλισσα έχει να εμφανιστεί δημοσίως δύο εβδομάδες, από την ημέρα δηλαδή του βιντεοσκοπημένου μηνύματός της και η αιτιολογία που δίνει το Μπάκιγχαμ, είναι «βαρύ κρυολόγημα».

Μετά την ψευδή αναγγελία θανάτου που αναρτήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου στο διαδίκτυο, έγιναν ιδιαίτερα επίκαιρα τα σενάρια διαδοχής, της «τελευταίας βασίλισσας», όπως την αποκαλούν, καθώς εικάζεται ότι ο λιγότερο δημοφιλής Κάρολος θα παραδώσει στον πρωτότοκο, πρίγκηπα Ούιλιαμ.

Η Ελισάβετ βρίσκεται στο θρόνο από την ηλικία των 26 ετών και είναι η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και του πλανήτη, μετά τον θάνατο του βασιλιά της Ταϊλάνδης, το 2016.

Στα σχεδόν 65 χρόνια της βασιλείας της, η Ελισάβετ Β’ έχει δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε 13 Βρετανούς πρωθυπουργούς με πρώτο τον Ουίνστον Τσώρτσιλ (1952-55).

Έχει δει να ορκίζονται 12 πρωθυπουργοί στον Καναδά, 14 στην Αυστραλία και 15 στη Νέα Ζηλανδία και έχει συναντηθεί με 12 προέδρους των ΗΠΑ, από τον Χάρι Τρούμαν μέχρι τον Μπαράκ Ομπάμα.

Εξακολουθεί να είναι αρχηγός 12 κρατών, της πρώην αυτροκρατορίας, μεταξύ αυτών ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Η μητέρα της πέθανε στα 102 (1900-2002), ενώ η αδελφή της Ελισάβετ στα 72.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ1, Ανταπόκριση/Ευδοξία Λυμπέρη