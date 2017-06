Με 18 συναυλίες από καλλιτέχνες και μουσικές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδών και προτιμήσεων, θα πραγματοποιηθεί στις τέσσερις μέρες που θα διαρκέσει, το Φεστιβάλ Πηνειού.



Το πρόγραμμα των συναυλιών έχει ως εξής:



Κεντρική Σκηνή

21 Ιουνίου στις 21:00

Band Fatale / Μπλε

Μπαγλαμάς με κλασικό ήχο από όμποε και φλάουτο; Αφρικανικά djembe με σαξόφωνο, μελόντικες και ηλεκτρικές κιθάρες; Ε, αυτό το μείγμα σε ρυθμούς reggae ska rock είναι οι Band Fatale!

Μπλε, ένα συγκρότημα με μεγάλη ιστορία, πρωτότυπο για τα δεδομένα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, αφού κατάφεραν να συνδυάσουν ποπ-ροκ στοιχεία με έντονες πινελιές από μπλουζ, φανκ αλλά και τζαζ, και τους αγαπάει πολύ το ελληνικό κοινό.



22 Ιουνίου στις 21:00

Jah Love Maria / Gadjo Dilo

Οι Jah Love Maria είναι ένα πενταμελές σχήμα από τη Λάρισα που συνδυάζει επιρροές από τους ήχους της Καραϊβικής, με στοιχεία rock, blues και funk, έχοντας πάντα για οδηγό, τους μεγάλους κλασικούς της Reggae.

Το ελληνικό μουσικό συγκρότημα Gadjo Dilo παίζει gypsy τζαζ / gypsy σουίνγκ και ξέρει να ξεσηκώνει το κοινό. Επιπλέον, στη δισκογραφία τους και τις ζωντανές εμφανίσεις, έχουν εντάξει τη διασκευή πολλών ρεμπέτικων, λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών, όπως του Τσιτσάνη, του Χιώτη κ.ά.



23 Ιουνίου στις 21:00

Les Enfants de Pigalle / Ματούλα Ζαμάνη

Οι Les Enfants de Pigalle είναι ένα κουαρτέτο που αναβιώνει την αυθεντική παριζιάνικη η swing από τις δεκαετίες του ’30 έως και του ’60. Ο Γάλλος ιδρυτής του σχήματος Remi Cavat δημιουργεί το σχήμα εμπνευμένος από «Τα παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζηδάκι. Παρουσιάζουν παριζιάνικο ρεπερτόριο σε swing και valse ρυθμούς με πολλή ενέργεια και φρέσκιες διασκευές.



H Ματούλα Ζαμάνη, πληθωρική, χειμαρρώδης, φωνάρα κι εμβληματική perfomer, τραγουδάει τα πάντα μοναδικά, από Στράτο Διονυσίου μέχρι ηπειρώτικα παραδοσιακά, από Θανάση Παπακωνσταντίνου μέχρι Διονύση Σαββόπουλο και φυσικά τα δικά της.

24 Ιουνίου στις 21:00

Round IV / Λεωνίδας Μπαλάφας



Τους Round IV αποτελούν ο γνωστός Λαρισαίος τραγουδοποιός Χρήστος Παπαχρήστος και η παρέα του, ο βιρτουόζος κιθαρίστας Σπύρος Παππά, ο εκρηκτικός ντράμερ Σάκης Μωυσίδης και ο εξαίρετος μπασίστας Βασίλης Λιάκος που θα μας χαρίσουν μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.



O Λεωνίδας Μπαλάφας ξεχωριστή περίπτωση: γράφει μουσική και στίχους, τραγουδά, χορεύει, λέει ανέκδοτα και γίνεται χαμός στα live του. Είναι ένας από τους νέους Έλληνες μουσικούς που ανανέωσαν αυτό που λέμε «έντεχνη σκηνή».

ΣΚΗΝΗ Β΄

21 Ιουνίου 19:30-00:00 Planet of Zeus / 63High / Αντίποινα + Social Waste



Οι Planet of Zeus γράφουν ιστορία στο χώρο της ελληνικής heavy rock σκηνής από το 2000. Έχοντας παίξει σχεδόν παντού, από μικρούς συναυλιακούς χώρους μέχρι μεγάλα στάδια, με 5 ευρωπαϊκές περιοδείες, το 2015 ήταν η main support μπάντα των Clutch, 4 άλμπουμ: έχουν δημιουργήσει το δικό τους μοναδικό «ηχόχρωμα» και μας ταξιδεύουν μουσικά από τους Lynyrd Skynyrd στους Mastodon, από τους Allman Brothers Band στους Queens of the Stone Age και από τους AC/DC στους Clutch.

Οι 63 High αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα πιο «δυνατά χαρτιά» της ελληνικής σκηνής από τη Θεσσαλονίκη. Punk, ska και reggae μπάντα.

Οι Social Waste στις ζωντανές τους εμφανίσεις συνδυάζουν τον ξεχωριστό κοινωνικοπολιτικό στίχο και το δυναμισμό του χιπ χοπ με τους παραδοσιακούς ήχους και τα όργανα της Μεσογείου.

Τα Αντίποινα αποτελούν μέλος της μουσικής ομάδας των «Αντίξοων Παραγωγών» και η διαδρομή τους ξεκινά κάπου στο 1998. Ο ήχος τους συνιστά ένα κράμα στοιχείων από disco των 80’s μέχρι electro, από rap μέχρι έντεχνο και από jazz και blues μέχρι ρεμπέτικα και παραδοσιακή μουσική.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

22 Ιουνίου στις 21:30-23:30 Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής ΔΩΛ



Η Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής ιδρύθηκε το 2013 και αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς με αξιόλογες σπουδές και καλλιτεχνική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πλειονότητα των μελών του σχήματος είναι ή έχουν διατελέσει καθηγητές του ΔΩΛ. Σκοπός της, είναι η διάδοση και ανάδειξη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό.

LAS RAMBLAS STAGE

22 Ιουνίου στις 21:00-00:00 Mageo / Mr. Sibal / Echonomist



Ο Πέτρος Μαγγανάρης – dj Echonomist θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κυκλοφορίες σε labels όπως Upon you, Apparel, Back and Forth. Μαζί του οι επίσης ταλαντούχοι Mageo και Mr. Sibal.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

23 Ιουνίου 21:30-23:30 DND and the Band



Διασκευές διεθνών τραγουδιών (jazz- pop- rock) των 60’s , 70’s, 80’s και 90’s, και χορευτική μουσική rock, disco, twist, rock’n roll και latin. Ελληνική λαϊκή μουσική σε swing ρυθμούς. Ντίνος Καραποστόλου (κιθάρα-φωνή), Δάφνη Χατζηδάκη (πιάνο- πλήκτρα-φωνή), Θέμης Παπαευθυμίου (ακουστικό μπάσο), Χρήστος Φουκαλάς (μπουζούκι), Κώστας Μιτίν (ντραμς), Θωμάς Παπουλάκος (σαξόφωνο), Βάνα Μάνη (τραγούδι), Βαγγέλης Χριστόδουλος (τραγούδι), Ανδρονίκη Μαστρογιώργου (τραγούδι).

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

24 Ιουνίου στις 21:30-23:30 Dilek Koç & Κομπανία Θεσσαλονίκης



Συναυλία της Dilek Koc σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών ν. Λάρισας. Σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική της πορεία υπήρξε η συμμετοχή της στο soundtrack της ταινίας «Πολίτικη Κουζίνα». Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια της κοινής μουσικής παράδοσης Ελλάδας – Τουρκίας, καθώς επίσης και τραγούδια από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο με ethnic χαρακτήρα.