Στις στέπες του Καζακστάν, ο Asa ζει μαζί με την αδελφή του Samal, τον σύζυγό της Οντάς, και τα τρία παιδιά τους. Οντάς είναι ένας βοσκός, σκληρός και ισχυρός. Είναι τραχύς, βρώμικος, και θυελλώδεις. Πάρα πολλά από τα αρνιά του γεννήθηκαν νεκρά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Asa, που είναι ένας ονειροπόλος μικρόσωμος που μόλις πρόσφατα τελείωσε με την θητεία του στο Ρωσικό Ναυτικό, προσπαθεί να δημιουργήσει μια καινούρια ζωή στις στέπες. Αυτός, ο φίλος του Boni και Οντάς κλίνουν προς την Tulpan, το μόνο ελεύθερο κορίτσι στην περιοχή. Οι άντρες μιλούν με τους γονείς της, ενώ αυτή τους ακούει κρυμμένη. Η απάντησή της και αργότερα οι προσπάθειες του Asa για να της μιλήσει, σχηματίζουν ένα τόξο της ελπίδας ενάντια στην σκληρή γη. Είναι αυτό το μέρος των ονείρων του Asa; Τι γίνεται με τα υπόλοιπα αρνιά;

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: 2008, Asia Pacific Screen Awards, βραβείο Asia Pacific Screen Award Best Film και υποψηφιότητα για Achievement in Directing.

2009, Asian Film Awards, βραβείο Asian Film Award Best Cinematographer.

2008, British Film Institute Awards, βραβείο Sutherland Trophy.

2008, Cannes Film Festival, βραβεία Award of the Youth, Cinema Prize of the French National Education System, Un Certain Regard Award, και υποψηφιότητα για Golden Camera.

2008, Dubai International Film Festival, βραβείο Muhr AsiaAfrica Award και υποψηφιότητα Muhr AsiaAfrica Award.

2008, International Film Festival of India βραβείο Best Film. κ.α.

Έτος παραγωγής: (2008)

Διάρκεια: 100′

Παραγωγή: Καζακστάν

Παίζουν: Askhat Kuchencherekov, Tolepbergen Baisakalov, Samal Yeslyamova

Σκηνοθεσία: Sergei Dvortsevoy

Κατάλληλο για όλους (Απαραίτητη η γονική συναίνεση)