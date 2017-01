Όπως έκανε γνωστό μέσω twitter η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η ορχήστρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έπαιξε στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Σχιστό.

The philharmonic orchestra of Fire Service @pyrosvestiki shared a festive music event #WithRefugees in Schisto #Greece ahead of the New Year pic.twitter.com/rQOUi5Qinf

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece) January 4, 2017