«SUNSHINE CLEANING»

Προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα της για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα δίδακτρα για να στείλει τον νεαρό γιο της σε ιδιωτικό σχολείο, μια μαμά ξεκινά μια ασυνήθιστη επιχείρηση μαζί με την αναξιόπιστη αδελφή της. Υπηρεσία βιολογικών καθαρισμών, απορρύπανσης και απομάκρυνσης βιοεπικίνδυνων υλικών από σκηνές εγκλημάτων.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: 2009, Casting Society of America, USA, βραβείο Artios Outstanding Achievement in Casting. 2008, Deauville Film Festival υποψηφιότητα για Grand Special Prize. 2008, Hamburg Film Festival, υποψηφιότητα για Art Cinema Award. 2010, London Critics Circle Film Awards, υποψηφιότητα για ALFS Award, British Supporting Actress of the Year. 2009, Satellite Awards, υποψηφιότητα για Satellite Award, Best Actress in a Supporting Role. 2009, Women Film Critics Circle Awards, βραβείο WFCC Award, Best Woman Storyteller. κ.α.

Έτος παραγωγής: (2008)

Διάρκεια: 91′

Παραγωγή: ΗΠΑ

Παίζουν: Amy Adams, Emily Blunt, Alan Arkin

Σκηνοθεσία: Christine Jeffs

Κατάλληλο για όλους (Απαραίτητη η γονική συναίνεση)