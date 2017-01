Εμπνευσμένη από τη ζωή του Hank Garland, η ταινία «CRAZY» είναι η ιστορία ενός θρυλικού κιθαρίστα που αναδείχθηκε από το Nashville το 1950. Ευλογημένος με απαράμιλλο, φυσικό ταλέντο, ο Garland καθιέρωσε πολύ γρήγορα τη φήμη του ως ο καλύτερος μουσικός στο Νάσβιλ. Καλλιτέχνες όπως ο Roy Orbison, Patsy Cline, The Everly Brothers, και ο Elvis Presley τον χρησιμοποίησαν για ηχογραφήσεις τους. Προχωρώντας αβίαστα από τη country , σε ροκ-a-billy και στην τζαζ, αναγνωρίστηκε γρήγορα. Η σκηνή του Νάσβιλ ήταν ένα μέρος μοναδικό στη δεκαετία του 50 – κυριαρχημένο από μια μικρή ομάδα στελεχών και μουσικών που έλεγχαν τα στούντιο, τις ετικέτες και τα συνδικάτα. Ο Χανκ, ήρθε σε σύγκρουση με την επιχειρηματική, κοινωνική και φυλετική κουλτούρα που έβρισκε τόσο περιοριστική και συχνά απογοητευτική. Μερικοί λένε ότι το σχεδόν θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, το οποίο υπέστη, είχε σαν αποτέλεσμα τα ανεκπλήρωτα όνειρα του. Άλλοι θα πουν ότι η θεραπεία με ηλεκτροσόκ, η οποία διατάχθηκε από τους γιατρούς του, συνέβαλε στο τέλος της σταδιοδρομίας του στην ηλικία των τριάντα ένα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: 2008, Big Island Film Festival, βραβείο Best General Feature. 2008, Boston International Film Festival, βραβείο Best Cinematography. 2008, Breckenridge Festival of Film βραβείο Best of the Fest. 2008, Hoboken International Film Festival, βραβείο Best Actress. 2008, Long Island International Film Expo, βραβείο Best Feature Film. κ.α.»

Παραγωγή: 2008

Διάρκεια: 106 λεπτά

Σκηνοθεσία: Rick Bieber

Πρωταγωνιστούν: Waylon Payne, Ali Larter, Lane Garrison