Από τις βαμβακοφυτείες του Αμερικανικού νότου ως την Ελλάδα, για τους Million Hollers είναι ένα ουίσκι δρόμος. Η μπάντα απ’ τη Θεσσαλονίκη, απ’ το 2011 κάνει έκδηλη τη λατρεία της για τους vintage ήχους και ειδικά για τη blues μουσική, μπολιάζοντας στο χαρντ ροκ τους, ήχους μακρινούς απ’ το δέλτα του Μισσισσιπή. Ή το ανάποδο. Έχουν ανοίξει συναυλίες των The Jon Spencer Blues Explosion, Dead Meadow, Radio Moscow, Blue Pills κ.α. Το E.P. τους «Once upon a whiskey» κυκλοφόρησε πρόσφατα ανεξάρτητο και ιδιαίτερα φροντισμένο, από την κολεκτίβα της «hands in sand».

Έτος παραγωγής: (2016)

Παραγωγή: EΡT3

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Βίλη Κουτσουφλιανιώτη,

Υπεύθυνη συγκροτημάτων: Μαρία Βασιλειάδου