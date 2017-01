Ο κορυφαίος κιθαρίστας – συνθέτης θα παρουσιάσει στη σκηνή του Duende Jazz Bar, το νέο του άλμπουμ ‘URANOS’, σ’ έναν απόλυτα ταιριαστό χώρο για να μας ταξιδέψει με την κιθάρα και τις μελωδίες του πάνω από τα νερά της Μεσογείου και απο τα παζάρια της Ανατολής μέχρι τους πολυσύχναστους δρόμους της Δύσης .

Για μία μόνο παράσταση, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το νέο του δίσκο ‘Uranos’, αλλά και κομμάτια από τα προηγούμενα ‘διεθνή’ του άλμπουμ ‘Bahar’ και ‘Kismet’.

Ο Μάκης Αμπλιανίτης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στα τεκταινόμενα της ελληνικής ethnic και jazz σκηνής.

Με την κιθάρα του έχει ηχογραφήσει αλλά και παίξει με τους περισσότερους καταξιωμένους jazz μουσικούς του τόπου μας, ενώ έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς της παγκόσμιας ethnic σκηνής μεταξύ των οποίων οι Hariprasad Chaurasia, Glen Velez, Omar Faruk Tekbilek, Fuat Saka, Dragan Dautovski…

Εχουν τραγουδίσει κομμάτια του μεταξύ άλλων οι Μανώλης Λιδάκης, Μαρία Φαραντούρη, Παντελής Θαλασσινός, ενώ το κομμάτι του ’Love Secret’ έχει ταξιδέψει εκτός συνόρων κι έχει διασκευαστεί από πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές στο εξωτερικό.

Μαζί του αυτή τη βραδυά θα έχει συνοδοιπόρους στο μουσικό του ταξίδι, τους καταξιωμένους μουσικούς συνεργάτες του :

Φώτης Μυλωνάς: Keyboards, bansuri

Δημήτρης Παπανίκου: Μπάσο

Νίκος Σκομόπουλος: Τύμπανα



URANOS

Με μυρωδιές και αρώματα από το μαγευτικό τοπίο της Μεσογείου και ακόμα παραπέρα, αυτή τη φορά οι μελωδίες του Μάκη μας ταξιδεύουν μέσα από το παρελθόν, συναντώντας τους ρυθμούς του σήμερα, σε ένα πολύ οικείο μουσικό ιδίωμα.

Τραγούδια που θέλεις να ακούς ξανά και ξανά, μουσική που μιλάει στην καρδιά μας και αγγίζουν την ψυχή!

World ethnic ήχος, εμπνευσμένες μελωδίες, ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα. Ωστόσο ο Uranos κινείται ένα βήμα παραπέρα!!!

Αυτή τη φορά ο Μάκης ταξιδεύει σε εσωτερικά τοπία: στο παρελθόν, στις αναμνήσεις, τα συναισθήματα.

Και όπως ταξιδεύουμε από το ένα τραγούδι στο άλλο, τα συναισθήματά μας αλλάζουν με παρόμοιο τρόπο, από μελαγχολικά σε αισιόδοξα, από την ένταση στον ψίθυρο, από τα χαμηλά στα ψηλά.

Η κιθάρα, τα ξύλινα πνευστά και ένα συμπαγές ρυθμικό υπόβαθρο είναι το κέντρο γύρω από το οποίο αντλεί ο Μάκης τα μουσικά τοπία του, μαζί όμως με τα παραδοσιακά στοιχεία της μεσογειακής αυτοσχεδιαστικής μουσικής.

Η δεξιοτεχνία των μουσικών που συμμετέχουν είναι δεδομένη, αλλά πάντα τέτοια, ώστε να υποστηρίζει τις ανάγκες της μουσικής έκφρασης.

Ο Μάκης δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει και ανακατέψει στοιχεία από τις κλασικές φόρμες της τζαζ και του street beat, έτσι ώστε να δημιουργήσει κάτι ενδιαφέρον και μοναδικό, βασισμένο στις πλούσιες μελωδικές γραμμές των συνθέσεων του …

Τα φωνητικά παίζουν επίσης έναν κυρίαρχο ρόλο στην ενορχήστρωση, καθώς οι μελωδίες ξεπηδούν πάνω από το ισχυρό ρυθμικό μοτίβο.

Έναρξη: 21.30

Είσοδος: 8 ευρώ

Ο Μάκης Αμπλιανίτης γεννήθηκε στην Αθήνα.

Η σχέση του με τη μουσική άρχισε στα δεκαπέντε του χρόνια όταν

πήρε την πρώτη του κιθάρα. Σπούδασε θεωρητικά και σύνθεση και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο ‘BERKLEE COLLEGE OF MUSIC’ της Βοστώνης παίρνοντας υποτροφία από το κολλέγιο. Η περίοδος αυτή είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του, γιατί παράλληλα με τις σπουδές είχε τη δυνατότητα να παίξει με σημαντικούς μουσικούς της εκεί τζαζ σκηνής.

Το 1993 σχημάτισε το κουαρτέτο ‘Jazz Steps’ και το 1995 το συγκρότημα ‘Jazz Crew’. Την περίοδο 1996-1998 συμμετείχε στο ethnic σχήμα των Νικολούδη – Tekbilek, λαμβάνοντας μέρος στις συναυλίες που έδωσε το σχήμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ντεμπούτο του στη δισκογραφία έγινε το 1997 με το δίσκο ‘FLAME KEEPER’’, όπου συμμετέχουν κάποιοι από τους σημαντικότερους μουσικούς της Ελληνικής jazz σκηνής.

Σημαντική στην πορεία του ήταν η συνεργασία με την “ARTS, DANCE & MUSIC PRODUCTIONS”, την περίοδο 1999-2000. Πρόκειται για τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις του BROADWAY στην Ελλάδα, με αμερικανούς συντελεστές.

Τον Ιανουάριο του 2001 κυκλοφορεί το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ ‘BAHAR’ όπου και καταξιώνεται στο χώρο της ελληνικής μουσικής και γίνεται πλέον γνωστός στο ευρύ κοινό.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν μεταξύ άλλων, ο διεθνούς φήμης ινδός φλαουτίστας Χαριπρασάντ Τσαουράσια (Hariprasad Chaurasia), αλλά και ο Μανώλης Λιδάκης.

Σχηματίζει το ‘Makis Ablianitis Group’ και δίνει πολλές και πολύ πετυχημένες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα το BAHAR, έχοντας πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα και που έχει γίνει ήδη πλατινένιο, τον κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Πολλές ξένες εταιρείες έχουν συμπεριλάβει στις συλλογές τους κομμάτια από το άλμπουμ ΒAHAR, ενώ αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν

πάνω από δέκα συλλογές σε ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ, Τουρκία, Σερβία, Ρουμανία, Ιαπωνία, Σκόπια και Γερμανία, με κομμάτια του.

Στη διάρκεια της πορείας του συνεργάζεται με την Μαρία Φαραντούρη, όπου μαζί κάνουν το cd MOSAIC, που περιέχει και συνθέσεις του, ενώ αναλαμβάνει την ενορχήστρωση και την καλλιτεχνική παραγωγή του.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν κάποιοι από τους καλύτερους μουσικούς της παγκόσμιας σκηνής, όπως ο Glen Velez, ο Hariprasad Chaurasia, ο Fuat Saka και κάποιοι από τους σημαντικότερους έλληνες μουσικούς.

Την Άνοιξη του 2004, σχηματίζει το γκρούπ “HOT ORGANIC TRIO”, όπου εκτός από τις δικές τους συνθέσεις, παίζουν κάποια κλασσικά τζαζ κομμάτια, με τον ιδιόμορφο ήχο, που μόνο το τρίο: κιθάρα- όργανο- ντράμς μπορεί να αποδώσει, έχοντας κάνει αμέτρητες εμφανίσεις σε κλάμπ και φεστιβάλ.

Το Δεκέμβρη του 2004 κυκλοφορεί το cd, με τον τίτλο ‘BAHAR LIVE- under the sky’, που περιέχει κομμάτια από το “BAHAR”, αλλά και καινούριες συνθέσεις που ηχογραφούνται ζωντανά για πρώτη φορά στη διάρκεια της περιοδείας του σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το 2008 κυκλοφορεί το cd του, με τον τίτλο ‘KISMET’ όπου κι εδώ συμμετέχουν κάποιοι από τους καλύτερους μουσικούς της παγκόσμιας σκηνής.

Τον χειμώνα του 2012 συνεργάσθηκε με τον Μάνο Αχαλινωτόπουλο και τον Haig Yazdjian

Τον Μάρτιο του 2015 κυκλοφορεί το ‘Bahar’ σε διπλό LP βινυλίου 180gr.

Επίσης ασχολείται με τη διδασκαλία της τζαζ μουσικής, διδάσκοντας τζαζ κιθάρα, μοντέρνα αρμονία και ενορχήστρωση σε διάφορα ωδεία της Αθήνας, διδάσκει στο Αγγλικό σχολείο St Catherines, ενώ έχει συνεργασία με την διάσημη εταιρία κατασκευής κιθάρων ‘Eastman’.

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

• 1997 -“ FLAME KEEPER” – ΘCD 0010 – THESIS

• 2001 – ‘BAHAR’ – LM020-2 – LIBRA MUSIC

• 2004 – ‘BAHAR LIVE’ “under the sky” (Live recording)-LM035-2 LIBRA

MUSIC

• 2008 – ‘KISMET’ – LM 046-2 LIBRA MUSIC

• 2017- ‘URANOS’- MM 001 – MAKAM MUSIC

(ΣΥΛΛΟΓΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) th

• BUDDHA BAR presents: Amnesty international – 40 anniversary –

2CDs – Various Artists – George V records, FRANCE

• SLOW MO 3 – SD082 – Various Artists – STEREO DELUXE, GERMANY

• ELEMENTAL CHILL – VOL.3 – AIR – KRICD3003 – Various Artists –

KRIZTAL ENTERTAINMENT, USA

• THEMA 1 / BLEND MEETS LIBRA – LM023-2 – Various Artists – LIBRA

MUSIC, GREECE

• THE BEST OF BUDDHA – 4 FUN MUSIC- FRANFURT, GERMANY

• IN PARNAS’ COURTYARD – HELICON RECORDS- ISRAEL

• CANSU KOC “YALNIZLIK MEVSIMI”, TURKEY

• DUO MODERATO “IGRA ZA DVOJE”, SERVIA

• ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ “MOSAIC”.

• ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΔΑΚΗΣ ‘ΟΣΑ ΣΟΥ’ΧΩ ΠΕΙ- ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ’

• ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΔΑΚΗΣ ‘ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ’

• ORIENT ANATOLIA, TURKEY

• BUDDHA BAR XVI- 2CDs – Various Artists – George V records, FRANCE

• MUSICA DEL SOL, Vol.2 (Luxury Lounge and Chillout Music)