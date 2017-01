Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου στο stage του WE έρχεται η στιγμή που θα συναντηθούν επί σκηνής τρία από τα μεγαλύτερα reggae συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής για πρώτη φορά! Soul Fire, One Drop Forward και Κακό Συναπάντημα σε μια νύχτα γεμάτη reggae vibes, θυμίζοντας σε όλους την δύναμη της reggae σκηνής στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το κάθε μουσικό συγκρότημα με τον χαρακτηριστικό ήχο του ,θα δώσει για ακόμη μία χρονιά πνοή και ζωντάνια στο πιο φρέσκο reggae festival της Θεσσαλονίκης .

Ο Ras Chidy στο “warm up dj set” θα ζεστάνει τη βραδιά, ενώ μετά το τέλος των ζωντανών εμφανίσεων θα ακολουθήσει live jam από κάποια μέλη όλων των συγκροτημάτων.O Ras Chidy από τις αρχές του 2000 όπου και βρίσκεται στην Ελλάδα, παίζει σαν reggae dj σε parties, soundsystems και live.

OneDropForward

Οι Θεσσαλονικείς One Drop Forward, είναι μουσικά ενεργοί από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έως και σήμερα. Μετά από διαφοροποιήσεις στη σύνθεσή τους, ο βασικός κορμός των μελών είναι σταθερός από το 2005, χρονιά που καθιέρωσαν και το όνομά τους, το οποίο αποτελεί λογοπαίγνιο-αναφορά στον γνωστό ρέγγε ρυθμό “One Drop” και τίτλο του ομώνυμου κομματιού του Bob Marley , σε συνδυασμό με το κομμάτι “One Step Forward” του Max Romeo.

Η βάση της μουσικής του πολυμελούς σχήματος, είναι η reggae. Πάμπολλα όμως είναι τα εμφανή στοιχεία και από άλλα είδη μουσικής, καθώς τα γενικότερα ακούσματα των μελών ποικίλουν και οι επιρροές από το ευρύτερο μουσικό φάσμα είναι όχι απλά ευπρόσδεκτες αλλά και απαραίτητες για τον τελικά πολύ χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο ήχο των One Drop Forward , o οποίος αποτυπώνεται στους 3 δίσκους της μπάντας( “One drop/ laternativa” split album, “We need knowledge” και “ Bird on a fence”.

SoulFire

To κομμάτι του Lee “Scratch” Perry’s και 70‘s classic, “Soul Fire”, ήταν η σπίθα για τον τραγουδιστή Βασίλη Σαββόπουλου a.k.a “Jah Smiley” που αποφάσισε να δώσει αυτό το όνομα στους “Soul Fire”, την πρώτη reggae μπάντα στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε στην αρχής των 90’s. Όταν έστησε το studio του, σχημάτισε τη μπάντα μαζί με τον King John στα ντραμς και τον T Wise στο μπάσο. Με άπειρα live στο ενεργητικό τους και διασκευές όπως το “Chase the Devil” του Max Romeo και “Soul Rebel” του Bob Marley, σύντομα άρχισαν να γράφουν τα δικά τους τραγούδια. Από τότε απολαμβάνουν το σεβασμό και την εκτίμηση των ελληνικών γκρουπ και των φίλων της reggae, καθώς θεωρούνται πρωτοπόροι σε αυτό που κάνουν στην ελληνική reggae σκηνή.

Κακό Συναπάντημα

Από το 2004 έως σήμερα το σχήμα «Κακό Συναπάντημα» εξελίχθηκε σε 8-μελή reggae-dub μπάντα. Βασικό στοιχείο τους ο κοινωνικός – ελληνικός στίχος – συνέχεια μιας δεκαπενταετούς πορείας των ιδρυτικών μελών του (Ste & Northical), καθώς και ο αγγλικός στίχος με τον οποίο πειραματίζονται από το 2004. Επιρροές όλης της παρέας εισχωρούν στη μουσική και την ενορχήστρωση κάνοντας την πολυμορφική και χαρακτηριστική. O ήχος των 80’s , το hip hop , η dub , η μοντέρνα και παλιά roots reggae συνθέτουν την μουσική τους ταυτότητα. Έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες χωριά και πόλεις της Ελλάδας και έχουν συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ καθώς και ως support σε κορυφαίες μπάντες της παγκόσμιας reggae σκηνής. Το 2008 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο -πρώτο τους cd ως μπάντα- (ανεξάρτητη παραγωγή) το οποίο και εξαντλήθηκε . Το 2012 κυκλοφόρησε το cd «Pressureality» -και αυτό ανεξάρτητα- όπως ακριβώς και ο δίσκος Children το 2014 .Την επόμενη διετία κυκλοφόρησαν τα concept albums »Babylon – Reggae against the machine » , »The Taleporians» και “Insightwards” . Παράλληλα κυκλοφόρησαν από την νεοσύστατη Encounter Tapes σε μορφή κασέτας , ο πρώτος ομώνυμος δίσκος του συγκροτήματος , η συλλογή με τα Demos της περιόδου 2004 -2016 καθώς και το concept album »Babylon-Reggae against the machine».

Line up:

RAS CHIDY- DJ SET

SOUL FIRE LIVE

ONE DROP FORWARD LIVE

KAKO SYNAPANTIMA LIVE

WE | Πολυχώρος Πολιτισμού & Αθλητισμού

Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου & Γρ. Λαμπράκη

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 284700

Τιμή εισόδου 5 ευρώ