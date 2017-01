To KinderDocs διοργανώνει προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ με τον πρώτο κύκλο προβολών να ξεκινάει την 1η Φεβρουάριου έως τον Απρίλιο του 2017 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για παιδιά και νέους, καθώς και δασκάλους, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες. Κάθε ντοκιμαντέρ, μια ιστορία που μιλάει για εφηβεία, φιλία, οικογένεια, εκπαίδευση, δημιουργικότητα, έκφραση, χορό, ψυχολογία, οικογενειακές σχέσεις, τέχνη, διαπολιτισμικότητα, μετανάστευση, περιβάλλον. Το KinderDocs έχει στόχο να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας, επαφής και ανταλλαγής μεταξύ των νέων και των ενηλίκων και να εμπνεύσει δράσεις αναδεικνύοντας την τέχνη της αφήγησης και του ντοκιμαντέρ. Η εμπειρία κάθε προβολής εμπνέει δημιουργικές δράσεις, καθώς και διάλογο με διαλεχτούς καλεσμένους. Οι προβολές και οι παράλληλες δράσεις διαρκούν μία έως μιάμιση ώρα και γίνονται καθημερινές για τα σχολεία και σαββατοκύριακα για το κοινό.

Διοργάνωση: Kouzi Productions σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Με την υποστήριξη του idfa, του μεγαλύτερου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο, στο Άμστερνταμ, και του doxs!, του παλαιότερου και σημαντικότερου γερμανικού φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους.

Διοργάνωση και καλλιτεχνική επιμέλεια KinderDocs:

Δήμητρα Κουζή – Kouzi Productions

info@kinderdocs.com, www.kinderdocs.com

Like us on facebook https://www.facebook.com/kinderdocs/

Τιμή εισιτηρίου: € 3 (παιδιά) € 6 (ενήλικες)

Όλες οι προβολές KinderDocs περιλαμβάνουν δύο ταινίες με το ίδιο εισιτήριο. Εξαιρούνται οι προβολές 1/3, 5/3 και 18/3, όπου η προβολή περιλαμβάνει μία ταινία μεγάλου μήκους.

Όλες οι ταινίες KinderDocs προβάλλονται με ελληνικούς υποτίτλους.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι προβολές του KinderDocs στην Θεσσαλονίκη γίνονται Παρασκευή (για σχολεία) και Σάββατο για το ευρύ κοινό στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Τηλ.: 2310 240002

Για να φέρετε το σχολείο σας ή να κάνετε ομαδική κράτηση στο KinderDocs (Παρασκευή) παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Πέμπτη & Παρασκευή, 13.00-15.00, Τηλ.: 2310 240002.

Οι ταινίες του KinderDocs:

Ahmad’s Hair, SUSAN KOENEN, 2016, Ολλανδία, 23’

ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ & ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Ο Αχμάτ (12 ετών) από τη Συρία κατέφυγε ως πρόσφυγας στην Ολλανδία μαζί με την οικογένειά του. Παράλληλα με την προσπάθειά του να ενσωματωθεί στην ολλανδική πραγματικότητα και να κάνει καινούριους φίλους, βάζει μπρος και μια προσωπική, τρυφερή αποστολή που θα τη φέρει σε πέρας αν τα μαλλιά του φτάσουν

τα 30 εκατοστά μήκος.

Ballet Boys, KENNETH ELVEBAKK, 2015, Νορβηγία, 75’

ΣΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Τρεις «κολλητοί» έφηβοι από το Όσλο της Νορβηγίας ονειρεύονται

να γίνουν χορευτές μπαλέτου. Σαν όλους τους έφηβους, ανακαλύπτουν τη ζωή μέσα από τη φιλία, αναμετριούνται με τους γονείς, χαίρονται, απογοητεύονται, ανακαλύπτουν τα κορίτσια, προσπαθούν να πάρουν καλούς βαθμούς στο σχολείο. Το Ballet Boys παρακολουθεί τους τρεις νέους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, που κορυφώνεται στη σημαντική οντισιόν που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Βραβεία (επιλογή): 2014 CHICAGO INTERNATIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL: 2ND PRIZE, DOCUMENTARY FEATURE FILM 2014 OULU INTERNATIONAL CHILDREN’S AND YOUTH FILM FESTIVAL: FOR TOMORROW AWARD

Ciera’s Song, ANDRÉ HÖRMANN, 2016, Γερμανία, 25’

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Η δεκατριάχρονη Σιέρα ζει σε μια φάρμα στην Οκλαχόμα των Η.Π.Α. και αναπνέει με το όνειρο να κατακτήσει το Nashville, τον παράδεισο της country μουσικής, με τα τραγούδια που γράφει και τραγουδάει η ίδια με την κιθάρα της. Η οικογένειά της –τα τρία της αδέλφια είναι επίσης μουσικοί– κάνει ό,τι μπορεί για να την υποστηρίξει. Θα τα καταφέρει στην ακρόαση να βρει δισκογραφική εταιρεία;

Crowley – every cowboy needs his horse ANDRÉ HÖRMANN, 2015, Γερμανία 15’ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Ποιο αγόρι δεν ονειρεύεται να γίνει καουμπόι; Ο εντεκάχρονος Κρόλεϊ, με το καπέλο και τα σπιρούνια του, ζει σε ένα ράντσο στην Αμερική και ήδη καβαλάει το άλογο και πετάει λάσο. Βιάζεται να γίνει αληθινός καουμπόι, αλλά το να εξημερώσει ένα άγριο άλογο δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Dancing for you, ERLEND E. MO 2015 Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, 30’

ΣΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Το halling είναι ένας θεαματικός νορβηγικός χορός που απαιτεί δύναμη και δεξιοτεχνία. Η δωδεκάχρονη Βίλντε προπονείται σκληρά για να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα κερδίσει στον διαγωνισμό αυτού του χορού. Καθοδηγούμενη από τον δάσκαλό της, ασκείται στην ισορροπία και τα ακροβατικά μέσα στην υπέροχη νορβηγική φύση, σε δάση, καταρράκτες, βουνά και κοίτες ποταμιών. Η Βίλντε αγαπάει τη φύση και λατρεύει τον παππού της, που της μιλάει για το νόημα της ζωής: να τα έχεις καλά

με τον εαυτό σου και να είσαι δεμένος με την οικογένεια και τους φίλους σου. Η Βίλντε ελπίζει πως η προσπάθειά της θα δώσει χαρά και δύναμη και στον παππού της.

Gaurav & the kites, ANDRÉ HÖRMANN, 2015 Γερμανία, 25’

ΣΤΑ ΧΙΝΤΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Ο δωδεκάχρονος Γκαουράβ είναι ένα πολυμήχανο αγόρι που ζει

με την οικογένειά σε ένα χωριό του Παντζάμπ της Βόρειας Ινδίας. Μετά το σχολείο, δουλεύει σε μια βιοτεχνία κατασκευής χαρταετών, που είναι και η βασική ενασχόληση και πηγή εισοδήματος του χωριού εδώ και αιώνες. Ο Γκαουράβ θέλει μια μέρα να γίνει αρχιτεχνίτης. Πειραματίζεται με τις τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής, τα χρώματα και τα υλικά, και απευθύνεται στους καλύτερους μάστορες για να κατασκευάσει το πιο όμορφο και αεροδυναμικό μοντέλο για τη μεγάλη γιορτή των χαρταετών στο χωριό.

I am Kuba, ÅSE SVENHEIM-DRIVENES, 2014 Νορβηγία, Γερμανία, Πολωνία

ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Όταν η οικογενειακή επιχείρηση πέφτει έξω, οι γονείς του εντεκάχρονου Κούμπα και του οκτάχρονου Μικολάι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν από την Πολωνία, αφήνοντας τα παιδιά μόνα τους. Από τη μια στιγμή στην άλλη, ο Κούμπα καλείται να τα βγάλει πέρα με το σπίτι και τον αδερφό του, ενώ δεν είναι παρά ένα αγόρι στην εφηβεία που θέλει να εξερευνήσει τον κόσμο και να κάνει παρέα με τους φίλους του. Παρακολουθώντας τον Κούμπα, η ταινία περιγράφει ένα κοινωνικό φαινόμενο της σύγχρονης Ευρώπης: πάνω από 100.000 παιδιά (μόνο στην Πολωνία) μεγαλώνουν μόνα τους ή με τους παππούδες/γιαγιάδες τους.

Βραβεία (επιλογή): NORDIC/DOCS AWARD: FOR BEST NORDIC DOCUMENTARY MEDIUM LENGTH

TROMSØ PALM AWARD

Jeunesses Françaises, STÉPHAN CASTANG, 2011, Γαλλία, 19’

ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Γάλλοι μαθητές στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Με ερωτήσεις που τους στριμώχνουν, ο σύμβουλος τους προκαλεί να αναζητήσουν τη δική τους αλήθεια. «Ποιοι είναι οι στόχοι σου; Είσαι σίγουρος

για αυτούς; Τι θέλεις να γίνεις; Τι θέλεις να σπουδάσεις; Γιατί;» Εκτεθειμένα στην κάμερα, τα πρόσωπα των παιδιών αποκαλύπτουν συχνά περισσότερα από ό,τι τα λόγια τους.

Just a girl, you know, EEF HILGERS, 2012, Ολλανδία, 20’

ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Η δεκατριάχρονη Μαρία έχει το δικό της κανάλι YouTube, όπου μοιράζεται vlogs, shoplogs και video clips, και κάνει φίλες που δεν έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά. Aναλογίζεται τον ρόλο που παίζει στη ζωή της το Ίντερνετ: χάνει μήπως μέσα του τον εαυτό της ή στον διαδικτυακό κόσμο βρίσκει τη δική της φωνή;

Kacey Mottet Klein birth of an actor, URSULA MEIER, 2015, Ελβετία, 14’

ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Ο Κασέ μεγαλώνει μπροστά στην κάμερα. Οκτώ, δώδεκα, δεκαπέντε χρονών, εκφράζει τα συναισθήματά του, αντιμέτωπος με τα όρια και τις σκοτεινές πλευρές της εφηβείας. Από την υποκριτική ως παιχνίδι, μεταμορφώνεται σε πραγματικό καλλιτέχνη που πρωταγωνιστεί δίπλα σε ηθοποιούς όπως η Ιζαμπέλ Υπέρ και η Λέα Σεντού.

Βραβεία (επιλογή):

CHICAGO INTERNATIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL: YOUTH JURY PRIZE CORK FILM FESTIVAL: GRAND PRIX AWARD FOR SHORT DOCUMENTARY SWISS FILM AWARDS 2

My dearest f#cking phone, EEF HILGERS, 2014, Ολλανδία 18’

ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Όπως πολλά κορίτσια στην εφηβεία, η Κλάουντια έχει σχέση αγάπης-μίσους με το κινητό. Μαζί της εξερευνούμε τον κόσμο των social media. Πόσο σημαντικά είναι τα Facebook Likes; Πώς θα αντέξει τώρα που θα πάει διακοπές με τους γονείς της και δεν θα έχει πρόσβαση; Ο χρόνος χωρίς Wi-Fi θα αποδειχθεί τεράστια ευκαιρία για τη Κλάουντια.

Ninnoc, NIKI PADIDAR, 2015, Ολλανδία, 18’

ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Στη Νιννόκ δεν αρέσουν οι κλίκες, όπου όλοι πρέπει να έχουν την ίδια συμπεριφορά και εμφάνιση για να είναι αρεστοί. Στο παλιό

της σχολείο την έκαναν να νοιώθει ότι δεν κολλάει, αλλά και στο καινούριο δεν έχει ακόμα εγκλιματιστεί γιατί φοβάται ότι και εδώ θα υπάρχουν παιδιά που δεν την συμπαθούν. Η κινηματογράφηση και το μοντάζ φωτίζει την προσωπικότητα και τα συναισθήματα της Νιννόκ, διευκολύνοντας τον θεατή να κατανοήσει τις μαγικές συνάψεις που γίνονται στο μυαλό μιας έφηβης.

Βραβεία (επιλογή):

IDFA 2015: IDFA AWARD FOR BEST CHILDREN DOCUMENTARY

66 BERLINALE: GENERATION, SPECIAL MENTION

MO & FRIESSE CHILDREN’S SHORT FILM FESTIVAL 2016: WINNER CINEMA IN SNEAKERS: BEST SHORT FILM FOR CHILDREN 2016 21O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA NIΝΙOS: BEST DOCUMENTARY

Once Upon a Tree, MARLEEN VAN DER WERF, 2013, Ολλανδία, 13’

ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Το αγαπημένο δέντρο της εντεκάχρονης Φιλίν είναι μια γιγαντιαία αιωνόβια βελανιδιά στο δάσος. Σκαρφαλώνει πάνω της και αγναντεύει τον κόσμο. Με τον μεγεθυντικό φακό, ανακαλύπτει τον πλούτο της ζωής που φιλοξενεί η βελανιδιά. Στις εξορμήσεις της, η νεαρή φυσιολάτρισσα λατρεύει να παρατηρεί τα δέντρα, αλλά προβληματίζεται για αυτά που βλέπει να κόβονται. Πώς γίνεται μέσα σε μια στιγμή να κόβεται ένα δέντρο που χρειάστηκε τόσα χρόνια για να μεγαλώσει, που φιλοξενεί και τρέφει τόσα ζώα και έντομα; Η Φιλίν καταστρώνει ένα σχέδιο για να σώσει τη βελανιδιά και το δάσος της.

Βραβεία (επιλογή):

SHORT SHORTS FILM FESTIVAL ASIA: WINNER | SAVE THE EARTH! COMPETITION PLANET IN FOCUS FILM FESTIVAL: WINNER | BEST SHORT FILM

HAMPTONS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: AWARD FOR ARTISTIC MERIT FOR DIRECTOR MARLEEN VAN DER WERF WILDLIFE VAASA FILM FESTIVAL: WINNER | CHILDREN FILMS CATEGORY

Sounds for Mazin, INGRID KAMERLING, 2012, Ολλανδία, 19’

ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Η ζωή του δεκάχρονου Μαζίν πρόκειται να αλλάξει για πάντα. Έχει γεννηθεί κουφός, αλλά σύντομα θα βάλει κοχλιακό εμφύτευμα, και έτσι θα μπορέσει να ακούσει για πρώτη φορά στη ζωή του. Η ταινία παρακολουθεί την αναμονή για την επέμβαση και την προσαρμογή του Μαζίν στον κόσμο των ήχων. Μαζί του, ανακαλύπτουμε κι εμείς τους ήχους ξανά, αλλά και βλέπουμε πώς αλλάζουν για τον Μαζίν οι σχέσεις του με τους φίλους του.