Οι Ρώσοι underground πρωτοπόροι της post-punk σκηνής Ηuman Tetris επανενώθηκαν και εμφανίζονται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη τη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στις 21.00 στο Μylos Club (Aνδρέου Γεωργίου 56). Ως support θα παίξουν οι Psychedelic Trips to Death από τη Θεσσαλονίκη που αγαπούν τις κιθάρες και τις θορυβώδεις, ψυχεδελικές μελωδίες.

Ξεκίνησαν ως μια παρέα φίλων επηρεασμένοι από συγκροτήματα όπως οι Chameleons, οι Smiths και οι Josef K και δημιούργησαν το 2009 τους Human Tetris. Θα κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους άλμπουμ, “Happy Way in the Maze of Rebirth”, το 2012 έχοντας ήδη τρία κριτικά καταξιωμένα και «κλασσικά» αξιολογημένα EPs στη δισκογραφία τους. Ωστόσο, το 2013 πάνω στην καλλιτεχνική και εμπορική τους κορύφωση παίρνουν την απόφαση να διαλυθούν ανεξήγητα αφήνοντας κριτικούς και κοινό με την αψεγάδιαστη αλλά σύντομη δισκογραφία τους καθώς και με ένα μεγάλο κρίμα για όσους δεν πρόλαβαν να τους απολαύσουν στη σκηνή.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως δύσκολα θα ξανασχοληθούμε με την περίπτωση των Human Tetris, μια λιτή ανακοίνωση στα μέσα Νοεμβρίου του 2016 μας προετοίμασε πέρα από την αναπάντεχη επανένωσή τους για την κυκλοφορία ενός νέου album αλλά και μίας Ευρωπαίκής περιοδείας. Οι εξαιρετικοί εκπρόσωποι της εγχώριας Ρωσικής και όχι μόνο post punk και new wave σκηνής των 00s, επιστρέφουν το 2017 με το καινούριο τους άλμπουμ “River Pt. 1” καθώς επίσης και με μια σειρά συναυλιών που θα τους φέρει και στη χώρα μας σε μία από τις επιλεγμένες Ευρωπαϊκές συναυλίες τους, τη Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 στο Mylos Club.

• Περιορισμένη Προπώληση: 15€

• Προπώληση / Ταμείο: 18€

