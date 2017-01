Μια παράσταση για παιδιά στα ελληνικά και στα αγγλικά (με υπέρτιτλους) από την ομάδα 2+2 κάθε Κυριακή 5/2 και 19/2 στις 15.30 και παραστάσεις στα αγγλικά στις 13.30 στο θέατρο Αυλαία

Mια Μελισσοκόμος – μέσα στις σκοτούρες της – βλέπει ένα καλό όνειρο. Πρόκειται για την ιστορία μιας μικρής μέλισσας, της Μελίσσας, που χάνει το σμήνος της, ξεχνά τον δρόμο για την κυψέλη και περιπλανιέται πολύ σε λάθος μέρη, ώσπου συναντά τον Γλύκα, έναν κηφήνα, που της μαθαίνει τη σημασία του παιχνιδιού. Μαζί θα συνεχίσουν τον δρόμο για το σπίτι, θα αναζητήσουν τροφή, θα αντιμετωπίσουν εχθρούς και… δυσκολίες, μέχρι που η Μέλια τους δείχνει τον προορισμό. Και τότε, η Μελίσσα και ο Γλύκας – με λίγο σπρώξιμο από τη Μελισσοκόμο- εξάλλου δικό της είναι το όνειρο! – θα χρειαστεί να διαλέξουν τον δρόμο της ζωής τους.

Οr

A beekeeper has a dream- a good dream after all… It’s the story of Melissa, a bee that loses her swarm and wanders in the wrong places until she meets Sweetheart- a drone that teaches her to have fun. They will try together to find food, to look for Melissa ‘s beehive and they will know what to do after they meet Melly, the Queen bee- Melissa’s forgotten best friend…With a little help from Einstein himself and the beekeeper- it’s her dream after all…-they will have to choose their path of life!

This is a story about the importance of fun and creativity in life. Knowledge is power but only love and offer can help overcome all difficulties, teaches respect for the person in the society and affection for the environment- a home to us all!

O Αϊνστάιν όντως πρόβλεψε ότι τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση των μελισσών θα χαθεί και το ανθρώπινο γένος. Η κοινωνία τον μελισσών καθρεφτίζει τη δική μας και εμείς μοιάζουμε με τη μικρή Μελίσσα, που θέλει δρόμο για να καταλάβει ότι η δύναμη και το νόημα της ύπαρξής της βρίσκεται μόνο μέσα στο σμήνος της. Η συλλογικότητα είναι η απάντηση στη μοναξιά και τη μεμψιμοιρία και το παιχνίδι η πρώτη επαφή με αυτήν την ανθρώπινη ανάγκη. Σήμερα η περιβαλλοντική απειλή και το άγχος της προόδου παραμερίζουν τη χαρά της ζωής. Όμως η ανάγκη για παιχνίδι και τραγούδι τρυπώνει στις καρδιές και πολλές φορές τα καταφέρνει να ανοίξει τον δρόμο στην αγάπη, την απάντηση κάθε αδιέξοδο.

Φτιάξαμε μια παράσταση με ζωντανή πρωτότυπη μουσική και παραδοσιακό παιχνίδι ενταγμένο στη δράση. Την προσαρμόσαμε για δύο ηθοποιούς, αλλά τα πρόσωπα είναι περισσότερα. Κάθε ηλικία, από την προσχολική ως και την προεφηβεία βρίσκουν κάτι διαφορετικό στην παράσταση να τους κερδίσει! Τεχνικές σωματικού θεάτρου , γνώσεις για το θαυμαστό κόσμο των μελισσών κι ένας έρωτας γεμάτος περιπέτειες σε μια πρωτότυπη ιστορία για το σήμερα και το πάντα.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ

Κυριακές 15/1- 26/2 3.30μ.μ και για όλη την υπόλοιπη χρονιά σε οργανωμένες παραστάσεις. Στις 5/2 και 19/2, ημέρα Κυριακή, η παράσταση θα παρουσιαστεί και στα αγγλικά για το κοινό στη 1.30μ.μ ( με ελληνικούς υπέρτιτλους)

Συντελεστές

Κείμενο, σκηνοθεσία: Άννα Γαρεφαλάκη

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος Ορφανουδάκης

Χορογραφίες: Ελένη Γκιούρα

Σκηνικά/ Κοστούμια: Πέτρος Τριανταφυλλόπουλος, Γιώργος Χριστοδούλου

Φωτισμοί: Κυριάκος Αλεξιάδης

Υπέρτιτλοι: Μαρία Αλεξανδρακη

Ενορχήστρωση/ κιθάρα: Ροδόλφος Πάρτος

Παίζουν: Άννα Γαρεφαλάκη, Γιάννης Παγώνης

Διάρκεια: 60΄

Το θεατρικό έργο «Η Ξεχασιάρα Μελίσσα» της Άννας Γαρεφαλάκη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ

Πλατεία Χανθ (πλευρά Τσιμισκή), www.avlaiatheatre.gr

τηλέφωνο θεάτρου: 2310237700 (κρατήσεις 10.30-13.30 και 5.30- 9μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για οργανωμένες παραστάσεις: 2315519710/6947712629

Τιμή: 6 ευρώ, Ομαδικό εισιτήριο (3 άτομα+) 4 ευρώ το άτομο – ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ