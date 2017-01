Μετά το ηλιοβασίλεμα στους δρόμους της αρχαίας παλιάς πόλης, τα μαγαζιά της Ζανζιβάρης σφύζουν από τους χαρούμενους ήχους της taarab, της μουσικής της Ζανζιβάρης, της οποίας το στιλ αντανακλά τις πολιτιστικές αλλαγές δυο χιλιετιών και την θέση του νησιού στο σταυροδρόμι του δρόμου των μπαχαρικών.

Διακρίσεις : FIRENZE Festival Dei Popoli, Italy, ISTANBUL International 1001 Documentary Film Festival, Turkey DUBAÏ International Film Festival, United Arab Emirates LYON Festival Les Inattendus, France KARACHI KaraFilmFestival, Pakistan TIBURON International Film Festival, United States TARTU WorldFilm Festival of Visual Culture, Estonia PARIS Festival International du Film Ethnographique Jean Rouch, France BUENOS AIRES – BAFICI Festival Internacional de Cinema Independiente, Argentina ROME International Film Festival, Italy MONTREAL Festival Panafrica, Canada LONDON LIDF International Documentary Film Festival, United Kingdom GYOR MediaWave International Film and Music Festival, Hungary ATHENS Agon International Meeting of Archeological Film, Greece TARIFA Festival de Cinema Africano, Spain VANCOUVER International Film Festival, Canada ZANZIBAR, International Film Festival, Tanzanie KRIBI, Documentary Film Festival, Cameroun

Έτος παραγωγής: (2010)

Παραγωγή: Γαλλίας

Σκηνοθεσία: Philippe Gasnier