«SONG OF THE UNTOUCHABLE: A VIOLINIST IN INDIA»

Ο Gregory Walker είναι ένας βιολιστής κονσέρτων που αισθάνεται παγιδευμένος στην κλασική μουσική κουλτούρα και αναγκασμένος να εκτελεί τις μεγάλες επιτυχίες της κλασικής μουσικής. Έτσι αρχίζει ένα το προσωπικό του ταξίδι, στην αναζήτηση της ανανεωμένης έμπνευσης. Θα βρεθεί στην Κεράλα, την γραφική πολιτεία της Νότιας Ινδίας, για να συναντήσει νέους φίλους, αλλά και να ανανεώσει τις παλιές γνωριμίες, για να μελετήσει τις προκλητικές μελωδικές και ρυθμικές μεταβολές στην πλούσια παράδοση της ινδικής μουσικής. Oλόκληρο το ταξίδι του Gregory, εκφράζεται τελικά σε μια μικρή συλλογή από μόλις 13 απλές νότες. Το τραγούδι του άθικτου.

Έτος παραγωγής: (2011)

Παραγωγή: ΗΠΑ