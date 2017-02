Η performance «Anti gone» έρχεται τη Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου – Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 21:00 και Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 19:00 στο Θέατρο Αμαλία.

Η performance ξεκίνησε το δημιουργικό της ταξίδι, στο φεστιβάλ “playground of ideas “Schmiede” στο Hallein της Αυστρίας τον Σεπτέμβρη του 2014 από μια ιδέα της Τατού Δέδε να ενώσει τον μύθο της Αντιγόνης αλλά και το λογοπαίγνιο Anti gone / αντί φεύγω/ μένω και παλεύω, με την σύγχρονη τεχνολογία του video art και του video mapping προέκυψε, σε συνεργασία με την video artist και programmer Melanie Thewlis, μία πεντάλεπτη performance που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του work show του φεστιβάλ.

Σε εξέλιξη της δουλειάς αυτής, αλλά και στα πλαίσια ενός work in progress, η performance «Anti gone», παρουσιάστηκε, σε ένα στάδιο λίγο μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, 15 λεπτών, στην Ανοιχτή Πλατφόρμα του Εθνικού Θεάτρου τον Μάιο του 2015 στην σκηνή «Νίκος Κούρκουλος».

Η performance «Anti gone» εξερευνά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ελληνίδα γυναίκα, στα πλαίσια του αγώνα της να μείνει στην πατρίδα της σε μια περίοδο βαθειάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ο αγώνας της να μείνει και το σθένος που χρειάζεται για να υποστηρίξει την επιλογή της, αντανακλά τον αγώνα και την αντοχή που επέδειξε η τραγική ηρωίδα Αντιγόνη. Το ταξίδι και των δύο είναι ένα ταξίδι προσωπικής ανακάλυψης. Εμπεριέχει μια εσωτερική αναζήτηση, τον ερχομό της ηλικίας: που απαιτεί να ελευθερώσει τον εαυτό της από εμπόδια που μπήκαν από το «φύλο» της, με σκοπό να ανακαλύψει την αληθινή της ταυτότητα. Είναι ένα ταξίδι από το παρόν στο παρελθόν, σε έναν λογικό χώρο όπου η Αντιγόνη στέκεται ακίνητη. Έτσι απαρνιέται τον Οίκο της και την Πόλη της και στέκεται στο φώς, μία ακτινοβόλα, αιώνια παρουσία που καμία εξουσία στην γή δεν μπορεί να ταρακουνήσει. Δεν φεύγει ποτέ. She is never gone.

Σημείωμα Τατού Δέδε: Γιατί μένουμε σε αυτή την χώρα; Τι μας κρατάει εδώ; Τι μας κινεί; Έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε; Ποια είναι η ταυτότητά μας; Ποια είναι η αρχή μας; Ποια είναι η ελληνίδα γυναίκα και ποια πλευρά της προβάλει προς τα έξω; Μήπως έχουμε ξεχάσει;

Συντελεστές

Ιδέα/Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Τατού Δέδε

Δραματουργία: Αναστασία Τζέλλου

Χορογραφία: Ροδούλα Γκουλιαμπέρη

Σκηνογραφία: Melanie Thewlis

Κοστούμια: Αθηνά Κυριακάκου

Πρωτότυπη μουσική/ σύνθεση: Μηνάς Εμμανουήλ

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Video art and interactive programming: Melanie Thewlis

Βοηθός Σκηνογράφου: Αθηνά Κυριακάκου

Σχεδιασμός Αφίσας/Γραφιστικά: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Παραγωγή: ΤΑΤΟUmdt / www.tatou.gr

Facebook page/ Press: Johnny K. studio / www.johnnyk.gr

Ερμηνεία: Ροδούλα Γκουλιαμπέρη, Τατού Δέδε

Παραστάσεις

16, 17, 18, 19 Φεβρουαρίου 2017

Ημέρες και ώρα παραστάσεων: Πέμπτη – Σάββατο 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: Κανονικό 12,00€, Φοιτητικό, ανέργων 8,00€

Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr, Public, Reload, Media Markt Seven Spots, 11876, και στο ταμείο του θεάτρου Αμαλία

Ώρες ταμείου: Δευτέρα – Τρίτη 10:30-13:30, Τετάρτη έως και Κυριακή 17:30-21:00