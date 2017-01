Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των επομένων ημερών στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο «Εμπρός».

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του θεάτρου, ενώ για την Πέμπτη 26/01, στις 21:00, σημειώνουμε τις «9 μουσικές συναντήσεις ελεύθερου αυτοσχεδιασμού».

Μια Πέμπτη το μήνα, στο Θέατρο Εμπρός, διαφορετικοί μουσικοί και σχήματα σπάνε τις νόρμες επί σκηνής.

Εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο και διασταυρώνουν την αυθεντικότητα της δημιουργίας τους.

Απρόβλεπτα ηχητικά συμβάντα, βιωματικός αυτοσχεδιασμός και μια μοναδική εμπειρία για τον ακροατή.

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου θα προβληθεί το μουσικό ντοκυμαντέρ του Δημήτρη Βρακά «Out of the Norm» και μετά live «Meating for Business» με τους:

Aντώνη Σταυρινό (χάλκινα),

Δημήτρη Παντελιά (σαξόφωνα),

Στάθη Διαμαντίδη (κοντραμπάσο),

Γιάννη Δεσποτάκη (τύμπανα).



Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά

Επιμέλεια προγράμματος: Αντώνης Σταυρινός, Στούντιο Εννιά

Οικοδεσπότης: Θωμάς Τσούτσος, Εργαστήριο Πολλαπλών Τεχνών

Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός: Ρήγα Παλαμήδη 2, Ψυρρή, Αθήνα

Δημήτρης Βρακάς

Ο Δημήτρης Βρακάς ζει στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος κινηματογραφιστής το 2008. Το 2009 στην Εσθονία συντόνισε ένα βίντεο προτζεκτ σε σχολεία με τίτλο: «Παγκόσμια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση». Το 2010 συμμετείχε στο 4ο Φεστιβάλ Emotion Pictures –

Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία. Από το 2011 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει δυο φορές στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με τις ταινίες: In Tallinn και Πρωί .