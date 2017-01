Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου διοργανώνεται για ένατη συνεχή χρονιά στον Πολυχώρο WE (3ης Σεπτεμβρίου & Γ. Λαμπράκη) το επετειακό tribute-party στις ρίζες και επιρροές του Lux Interior των Cramps.

Μαζί με τη σύντροφό του Poison Ivy επί 35 χρόνια «ξεσκόνιζαν» όλα τα επισκιασμένα παρακλάδια του πρώιμου rock’n’roll από τα 50’s και 60’s, δημιουργώντας ένα κράμα από rockabilly, hillbilly, desperate rock’n’roll, rhythm & blues, surf και garage, και προσφέροντας πάμπολλους δίσκους και εκτροχιαστικά live σε όλο τον κόσμο.

Την ηχητική υπόκρουση για φέτος αναλαμβάνουν οι: 4est, Benjamind, Captain K, Mario Zappa, P-Wax, Mike Surf, Rolas, Kizmiaz. Live on stage οι Johnny Carbonaras και οι Seasick Surfers ενώ special guest της βραδιάς θα είναι ο Mr. Genie σ’ ένα μοναδικό dj set δημιουργημένο αποκλειστικά με original garage εκδόσεις από 45άρια singles των 60’s.

Στο 9th Tribute Night To The Roots of Lux Interior εκτός από την προβολή σπάνιων φωτογραφιών θα γίνουν και προβολές ταινιών από τις κινηματογραφικές επιρροές του Lux. Παράλληλα θα λειτουργεί παζάρι δίσκων και vintage ρούχων-αξεσουάρ.

Κεντρικό σύνθημα της βραδιάς «WEekend On Mars!»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα τυπωθούν αναμνηστικά T-shirts. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να τα προ-παραγγείλουν (τιμή:10€) τηλεφωνικά στο 2310-822192 ή διαδικτυακά στο info@musickitchen.com

Rockabilly rules my world & psychobilly burns my mind!

Ώρα έναρξης: 21.00

Είσοδος ελεύθερη