«Αδιανόητα», χαρακτήρισαν Ιάπωνες ειδικοί τα επίπεδα ακτινοβολίας στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα – Daiichi , με μετρήσεις στα 530 sieverts την ώρα, στο εσωτερικό του αντιδραστήρα 2, ενώ αρκούν 5 sieverts για να σκοτώσουν σε ένα μήνα όσους ανθρώπους και δόση των 10 sieverts θεωρείται μοιραία εντός εβδομάδων. Το προηγούμενο ρεκόρ ακτινοβολίας ήταν στα 73 sieverts.

Radiation levels at Fukushima are so high that they could MELT robot camera probes sent into the reactors https://t.co/0aqTv95v7t

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 3, 2017