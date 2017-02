Oι σφοδρές χιονοπτώσεις που πλήττουν το Αφγανιστάν από την Πέμπτη προκάλεσαν τον θάνατο 100 και πλέον ανθρώπων, μεταξύ αυτών 50 κατοίκων ενός χωριού στο Νουριστάν (βορειοανατολικά) το οποίο ισοπέδωσε χιονοστιβάδα, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης με πενιχρά μέσα επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες.

100s of Hazara travelling to remote province of Daikundi stuck n heavy snow & avalanches near Qonaq pass with 0 help from gov. #Afghanistan pic.twitter.com/XQOR8vJPKH

