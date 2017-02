Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, προσδιορίζοντας την αλληλοσυναρτώμενη σχέση των Εικαστικών Καλών Τεχνών με τον Κινηματογράφο (ο οποίος-υπό προϋποθέσεις-είναι μια σπουδαία μορφή εικαστικής έκφρασης), υλοποιεί το πρόγραμμα Αγωνία και Έκσταση: Το Σινεμά των Εικαστικών. Στόχος του προγράμματος, με ελεύθερη είσοδο, είναι να αναδείξει τους τρόπους με τον οποίους ο κινηματογράφος καταγράφει την αγωνιώδη αναζήτηση της έμπνευσης των καλλιτεχνών, ώστε να επιτύχουν την «Τέλεια Τέχνη».



Το αγωνιώδες αυτό κυνήγι αποτυπώνεται, είτε μέσα από βιογραφίες σπουδαίων εικαστικών, είτε μέσα από πρωτότυπες ιστορίες ανάλογης θεματολογίας.

Ο βασικός προγραμματισμός περιλαμβάνει-ανά τακτά χρονικά διαστήματα-τις προβολές τεσσάρων σπουδαίων κινηματογραφικών ταινιών στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, οι οποίες-κάθε φορά-θα συνοδεύονται από συζήτηση, η οποία θα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα:

α) κινηματογραφική ανάλυση της ταινίας

β) ανάλυση του βασικού (εικαστικού) θέματος της ιστορίας

Οι ταινίες που πρόκειται να προβληθούν στο Αμφιθέατρο της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. είναι οι εξής:

1. Ο Μύλος και ο Σταυρός (Τετάρτη 15/2/2017, ώρα 19:00)

2. Πόθος για τη ζωή (θα ανακοινωθεί)

3. Αγωνία και Έκσταση (θα ανακοινωθεί)

4. Φρίντα (θα ανακοινωθεί)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Ο ΜΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ (THE MILL AND THE CROSS) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΛΕΒΑΡΗ 2017

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λεχ Μαγιέφσκι

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ρούτγκερ Χάουερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Μάικλ Γιορκ