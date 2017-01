Συνεχίζει να υπεραμύνεται του επίμαχου διατάγματος για τη μετανάστευση ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως τα προβλήματα στα αεροδρόμια που σημειώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οφείλονται στην αεροπορική εταιρία Delta και στους διαδηλωτές, και ότι ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Τζον Κέλι δήλωσε πως η εφαρμογή των νέων περιορισμών πηγαίνει καλά.

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

Με αλλεπάλληλες αναρτήσεις στο twitter, ο Τραμπ απαντά στους ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές Τζον Μακέιν και Γκριμ Λίντσεϊ, οι οποίοι διατύπωσαν επιφυλάξεις, και δηλώνει πως αν είχε υπάρξει προειδοποίηση μίας εβδομάδας, «οι “κακοί” θα έτρεχαν να προλάβουν να μπουν στη χώρα μας».

…Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

If the ban were announced with a one week notice, the "bad" would rush into our country during that week. A lot of bad "dudes" out there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίσει ότι κανένας από τους πολίτες της δεν θα υποστεί διάκριση βάσει του διατάγματος που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Η παγκόσμια μάχη εναντίον της τρομοκρατίας δεν απαιτεί να καθίστανται ύποπτες ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, και πρόσθεσε πως η διαταγή Τραμπ να απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ ανθρώπων από επτά χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό παραβιάζει το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας.

Επικριτικός ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, στον οποίο μετέχουν 57 χώρες, εκτιμά ότι πρόκειται να ενισχύσει «τον εξτρεμισμό» και «την τρομοκρατία».

Πηγές: Γαλλικό Πρακτορείο, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

