Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, άνοιξε κανονικά στις 11 το πρωί, την ώρα που οι έρευνες για τη χθεσινή επίθεση οδηγούν σε 29χρονο Αιγύπτιο που εισήλθε νομίμως στη Γαλλία στις 26 Ιανουαρίου με τουριστική βίζα και πτήση προερχόμενη από το Ντουμπάι, ενώ διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα στο 8ο διοικητικό διαμέρισμα του Παρισιού.

French police reporting that the suspect refused to be searched on entry & then attacked security. https://t.co/NW7Vefmo6C

— 4Policing.com (@4Policing) February 3, 2017