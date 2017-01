Την πρώτη ατομική της έκθεση στην Ελλάδα με έργα των τελευταίων χρόνων αλλά και με πολύ πρόσφατα έργα που δημιούργησε στην Αθήνα πραγματοποιεί στην γκαλερί CHEAPART η διεθνούς φήμης media artist Anna Vasof που έχει ως έδρα τη Βιέννη.

H σειρά έργων Things and Wonders δημιουργεί ένα ξεχωριστό, απτό, ανιχνεύσιμο σύμπαν, παράλληλο με αυτό που γνωρίζουμε ή κουβαλάμε ως μνήμη. Τα οικεία αντικείμενα της καθημερινής ζωής λαμβάνουν μέρος σε παράλογες και δυσλειτουργικές καταστάσεις και μηχανισμούς έναν εντελώς πρωτότυπο και απρόβλεπτο τρόπο. Σκούπες, υαλοκαθαριστήρες, φυσαρμόνικες, παπούτσια, σημαίες κ.λ.π. αλλαζουν χρηση, διασταση υποσταση και μας αποκαλυπτουν κρυμμενες πτυχες του φανερου και γνωριμου ατομικου και κοινωνικου συμπαντος.

Μια μηχανή που λειτουργεί μόνο τη στιγμή της διάλυσής της, παπούτσια που μεταφράζουν τη κίνηση των ποδιών σε γεωπολιτικά γεγονότα, μια σκούπα που παράγει τα σκουπίδια που καλείται να σκουπίσει, δύο σημαίες που γλείφονται είναι μερικές μόνος από τις εγκαταστάσεις που μεταφέρουν τους θεατές στο σύμπαν της Anna Vasof και τους καλούν να τις ανακαλύψουν, να τις αποκωδικοποιήσουν, να αποδομήσουν και να ανασυνθέσουν τα νοήματά τους, μέσα και έξω από στερεοτυπικά δεδομένα.

Η έκθεση Things and Wonders περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, διαδραστικά αντικείμενα, video και κινητικά γλυπτά το σύνολο των οποίων παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η Anna Vasof σπούδασε Aρχιτεκτονική στην Ελλάδα και Transmedia Art στη Βιέννη. Από το 2004 βίντεο και ταινίες της έχουν παρουσιαστεί σε διαφορες εκθεσεις και φεστιβάλ ταινιων, κερδίζοντας σημαντικές διακρίσεις: Best Austrian Animation 2014, Best Experimental Animation 2016, το RISC, France: Young Audience Award 2015, το H. Sielecki Preis Tricky Women 2016. Αυτή την περίοδο δουλεύει αναπτύσσει μία νέα τεχνική animation στα πλαίσια ενός Ph.D. in Practice και παράλληλα σχεδιαζει και κατασκευαζει μηχανισμους παραγωγής βίντεο, δράσεων και εγγαταστάσεων.

Ατομικές εκθέσεις:

2016 «Non-Stop Stop-Motion Machines», Asifakeil q21/MQ, Vienna, Austria

2015 «Mechanisms of Happiness», Sammlung Lenikus, Vienna, Austria

2015 «Shoes, Domino and Happiness», Museum of Multimedia art and photography, Moscow, Russia

Επιλεγμένες Συμμετοχές σε φεστιβάλ και ομαδικές εκθέσεις:

2016 Viennale, Vienna, Austria

2016 Video Installation in File Festival, Sao Paolo, Brasil

2016 Antarctis film festival Finnish Antarctic research Station ABOA, Antarctica

2015 Animafest 2015, Zagreb, Kroatia

2015 IndieLisboa film festival, Lisbon, Portogal

2015 European Media Art festival EMAF, Osnabrück, Deutschland

2015 Stuttgarter Filmwinter, Stuttgart, Germany

2014 Design Biennale, Power Station of Arts, Shanghai, China

Εγκαινία: Πέμπτη 02.02.2017, 19:00

CHEAPART, Α. Μεταξά 25, Εξάρχεια, Αθήνα, 210 381 7517

Διάρκεια: 3 -24 Φεβρoυαρίου 2017

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 17:00-21:00, Σάββατο 13:00-16:00