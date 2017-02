Το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο απαγορεύεται προσωρινά η είσοδος στις ΗΠΑ των υπηκόων 7 κυρίως μουσουλμανικών χωρών, επέκρινε ως λάθος η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, υποσχόμενη ότι η Βρετανία δεν σχεδιάζει να εφαρμόσει παρόμοια πολιτική. Ωστόσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει μόνο 350 ασυνόδευτα παιδιά της Συρίας να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντί για 3.500 που είχε προαναγγελθεί.

Ο αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Τιμ Φάρον κατηγόρησε την κυβέρνηση για «προδοσία των βρετανικών αξιών», υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Μάιο, βουλευτές από όλα τα κόμματα καταδίκασαν την αδράνεια της κυβέρνησης για τους πρόσφυγες και με συντριπτική πλειοψηφία υποστήριξαν να δοθεί άσυλο σε ασυνόδευτα κάτω των 18 ετών».

Ωστόσο, ο Βρετανός υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Γκούνγουϊλ, επικαλέστηκε τις τοπικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες «η χωρητικότητα περιορίζεται σε 400 ασυνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο, μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους».

Είναι η πρώτη φορά που δίνεται επίσημος αριθμός υποδοχής ασυνόδευτων που θα πρέπει να επανεγκατασταθούν , βάσει του άρθρου 67 του νόμου περί μετανάστευσης.

Η χώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές φιλοξενεί ήδη 900 ασυνόδευτα, τα 750 από τη Γαλλία, «στο πλαίσιο της υποστήριξης της Βρετανίας για την εκκαθάριση της ζούγκλας το Καλαί».

