Ελεύθεροι είναι και οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί, που κατέφυγαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη, μετά την αποτυχημένη, τον Ιούλιο του 2016, απόπειρα πραξικοπήματος στην γείτονα χώρα.Σύμφωνα με την απόφαση των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου και οι 8 δεν θα εκδοθούν στην Τουρκία.

Από το πρωί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης παρακολουθούν την εξελιξη της υπόθεσης, ενώ η εφημερίδα Χουριέτ με ανάρτησή της δημοσίευσε άμεσα την απόφαση.

BREAKING: Greece rejects extradition of all eight Turkish soldiers accused of coup plot involvement https://t.co/ayGduNgJWN pic.twitter.com/7zv2va6B1W

— Hürriyet Daily News (@HDNER) January 26, 2017