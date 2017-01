Η επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, προχώρησε στην αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Λόγω ισοψηφίας, η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε την επιλογή των επτά καλύτερων προτάσεων, Οι προτάσεις αυτές ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων στις 8 Φεβρουαρίου, οπότε και θα ανακοινώνονταν οι τρεις καλύτερες οι οποίες θα ελάμβαναν και τα αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα. Λόγω του ότι η εκδήλωση αυτή τυγχάνει να συμπίπτει με το Startup Europe Week Crete 2017, που θα διεξαχθεί σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο από 6 έως 10 Φεβρουαρίου, η εκδήλωση μετατίθεται για μία εβδομάδα μετά, δηλαδή στις 15 Φεβρουαρίου.

Οι τίτλοι των προτάσεων, σε αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής:

1) deliverynow: στο χώρο σου την ώρα που θες από το αγαπημένο σου τοπικό κατάστημα

2) Kaloudia: “Find goodies, wherever you are in Greece!”

3) ShadesForYou: Scan Your Face, Find Your Shades!

4) Supermarketnow: Ηλεκτρονικό Marketplace για Supermarket που βασίζεται στη συνεργατική οικονομία για άμεση παράδοση των παραγγελιών

5) Βιολογική Ενυδρειοπονία (Organic Aquaponics) στην Κρήτη

6) Έλεγχος βέλους κάμψης σε κατάρτι κατά τη διάρκεια ιστιοπλοΐας

7) Μίγμα έξτρα παρθένου ελαιόλαδου γεωγραφικής προέλευσης Κρήτης με αγριαγκιναρέλαιο (προσωρινή ονομασία «ΚΥΝΑΡΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΗΤΗΣ»)