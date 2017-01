Το Μουσικό Σχολείο, ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ διοργανώνουν ρεσιτάλ κιθάρας με το Γιώργο Μπεχλιβάνογλου το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 8 το βράδυ, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των D. Kellner, J.S.Bach, A.Barrios Mangore, F.Tarrega, Leo Brouwer, J. Rodrigo, και N. Koshkin.



Βιογραφικό

Ένας πολυσχιδής μουσικός. Ως σολίστ κλασικής κιθάρας έχει κερδίσει 4 πανελλήνια και διεθνή βραβεία, έχει δώσει ρεσιτάλ και κοντσέρτα με ορχήστρες, σε διεθνή φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει ηχογραφήσει CD με την EMI με τίτλο “All that Guitar”. Τον Ιούνιο του 2014 ηχογράφησε στην Πολωνία με την

Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective υπό την διεύθυνση του Mateusz Walach το κοντσέρτο του Ελληνο-Πολωνού συνθέτη Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για κιθάρα και ορχήστρα, το οποίο εκδόθηκε σε πρώτη παρουσίαση σε δίσκο ακτίνας το 2015 με τίτλο “Symbioza”. Επίσης έχει συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους συνθέτες, τραγουδοποιούς και τραγουδιστές σε παραστάσεις και δισκογραφικά. Παράλληλα με την προσωπική του πορεία από το 2002 ως το 2008 ήταν μέλος του “Quinteto TANGartO”. Συγκρότημα το οποίο έχει εμβαθύνει στο αργεντίνικο τάνγκο έχοντας σημαντικές συνεργασίες και συναυλίες με φημισμένους τραγουδιστές

και χορευτές από την διεθνή τάνγκο σκηνή. Η συνθετική του ανησυχία βρίσκει δρόμο μέσα από το δημιουργικό κιθαριστικό

ντουέτο “AnimaCorda” με το οποίο εξέδωσαν CD με τίτλο “Lost & Found”, συνέθεσαν μουσική για θέατρο, συνεργάστηκαν συναυλιακά με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες της Ελληνικής μουσικής σκηνής ενώ έχουν συμμετάσχει και στη δισκογραφία τους δίνοντας το προσωπικό τους ύφος. Το 2012 τιμήθηκαν από τον συνθέτη Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο με ένα κοντσέρτο για δύο κιθάρες και ορχήστρα, το οποίο έγραψε ειδικά γι’ αυτούς και το οποίο ηχογράφησαν για τον δίσκο “Symbioza”. Από το 2015 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του All That Guitar – Φεστιβάλ Κιθάρας Λουτρακίου. Τέλος, με τις ερμηνείες του έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και συνθέτες τού έχουν αφιερώσει έργα τους.