Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου στις 3.30 το μεσημέρι το δημοτικό συμβούλιο Χανίων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 2/7/15, 8/7/15, 15/7/15, 5/8/15 και 19/8/15 {Πρόεδρος}

2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο εταιρικό σχήμα πρότασης χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, άξονας MG 8-5, με τιτλο “Shifting Paradigms: Behavioural Dynamics and Mobility choices – SyMbOLIC” {Δήμαρχος}

3. Έγκριση συνδρομών σε ηλεκτρονικά μέσα έτους 2017 για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών {Δήμαρχος}

4. Έγκριση συνδρομών διαδικτυακής πρόσβασης – Internet έτους 2017 για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών {Δήμαρχος}

5. Έγκριση συνδρομών Δήμου Χανίων για το έτος 2017 {Δήμαρχος}

6. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “ΑΠΟΘΗΚΗΣ που εξυπηρετεί ανάγκες Κ.Υ.Ε.” κατ’ εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Ορφανουδάκης) {Πουλιδάκης}

7. Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2017 {Αλιφιεράκη}

8. Έγκριση στοχοθεσίας του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2017 {Αλιφιεράκη}

9. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Αλιφιεράκη}

10. Δακοκτονία ετών 2017-2019 {Κουκλάκης}

11. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 69454/2016 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων {Φραγγεδάκης}

12. Κοπή δέντρου στην οδό Ακρωτηρίου 1 (Βλητές Σούδας) {Φραγγεδάκης – Μαράκης}

13. Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 081522 στο Ο.Τ. Γ960 του σχεδίου πόλεως “Νέα Χώρα” Δήμου Χανίων (Λουγιάκη Ιωάννα, Λουγιάκης Πέτρος κλπ) {Μαράκης}

14. Απόρριψη ένστασης κ. Εμμανουήλ Αναστασάκη προς την Περιφέρεια Κρήτης κατά της άρσης ασυμφωνίας στην οδό Σεϊμένη ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία {Μαράκης}

15. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο “Διαμόρφωση ισόπεδων κυκλικών κόμβων & βελτίωση του οδικού τμήματος από κόμβο προς Χορδάκι μέχρι την είσοδο του αερολιμένα Χανίων της αρ. 94 Ε.Ο. Χανίων – Αεροδρομίου του τριτεύοντος Εθνικού Δικτύου {Ξανθουδάκης}

16. Διαβίβαση ένστασης της εταιρείας “P & C Development SA” αναδόχου του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” {Ξανθουδάκης}

17. Διαβίβαση ένστασης της εταιρείας “P & C Development SA” αναδόχου του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” {Ξανθουδάκης}

18. Απόρριψη προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού (ιστοί)” {Ξανθουδάκης}

19. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας πεζοδρομίων και οδικής ασφάλειας σχολικών συγκροτημάτων έτους 2016” {Ξανθουδάκης}

20. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

21. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση πρώην κοινοτικού καταστήματος Γαλατά για χρήση ιατρείου” {Ξανθουδάκης}

22. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για την δημιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων” {Ξανθουδάκης}

23. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου νησίδας Αποκορώνου Περίδου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

24. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Υγρομόνωση – Θερμομόνωση οροφής κτιρίου Τμήματος Πρασίνου” {Ξανθουδάκης}

25. Λοιπές παροχές σε είδος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων – έγκριση είδους γάλακτος {Βλαχάκης}

26. Επιστροφή χρημάτων (Κορωνιωτάκης) {Βλαχάκης}

27. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων ετών 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005 {Βλαχάκης}

28. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Μιχελάκης) {Βλαχάκης}

29. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο (Μαυρομματάκης) {Βλαχάκης}

30. Διαγραφή προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ (Δημοτικής Αστυνομίας – Τροχαίας) λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων {Βλαχάκης}