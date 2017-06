Συναγερμός στη Μαλαισία, καθώς αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Μαλαισίας έχει χαθεί από τα ραντάρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επαφή με το Hawk 108 χάθηκε στις 11:30 τοπική ώρα, μετά την απογείωσή του από τη βάση.

Royal Malaysian Air Force says a Hawk 108 fighter jet is feared missing around north Kuantan after losing contact at 11.30am pic.twitter.com/gWCBKJlwgL

— Amy Chew (@AmyChewCNA) June 15, 2017