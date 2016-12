Στο πνεύμα των εορτών προσαρμόζει το πρόγραμμά της η ΕΡΤ3, ανήμερα τα Χριστούγεννα, Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016 με ποιοτικές ψυχαγωγικές προτάσεις για όλη την οικογένεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, παραστάσεις, όπερα, ταινίες, ειδικά αφιερώματα και ντοκιμαντέρ, ενώ και οι εκπομπές του σταθμού μεταφέρουν το εορταστικό κλίμα.

Ειδικότερα, στις 07:00, μεταδίδεται η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Κρατικού Ωδείου Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα χρόνο στον Ιερό Ναό Αμιάντου Συλλήψεως της Παναγίας σε σκηνοθεσία Νίκου Βεζυργιάννη. Συμμετέχει η χορωδία «Γ. Μάντακας» του ΑΠΘ σε διδασκαλία Πέτρου Μπεκιαρίδη. Διευθύνουν οι Β. Συμεωνίδης, Θ. Σουργκούνης και Δ. Φωτιάδης.

Ακολουθεί στις 8:00, το ντοκιμαντέρ του Νίκου Βεζυργιάννη «Η Γέννηση», ένα ταξίδι πίστης και παράδοσης, μία ιστορική διαδρομή στους ιερούς τόπους της Παλαιστίνης: τη Ναζαρέτ, τη Βηθλεέμ, το χωριό των Ποιμένων. Τα γυρίσματα έγιναν στους πραγματικούς χώρους των μεγάλων θρησκευτικών γεγονότων κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Λίβανο, το καλοκαίρι του 2006.

Στις 09:00, σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- μεταδίδεται το ωριαίο αφιέρωμα της ΕΡΤ3 από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας με τον τίτλο «Φως Φοινικούν» Καταγράφεται η ιστορία της Σταυροπηγιακής Μονής στο όρος Παγγαίο, στο διάβα των αιώνων, με τους αγώνες, τις καταστροφές, τις λεηλασίες και τις ανοικοδομήσεις και παρουσιάζονται ιδιόμελα, δοξαστικά, το Απολυτίκιο και το Κοντάκιο των Χριστουγέννων. Επίσης, επιχειρείται μία απάντηση σε ερωτήματα για το βαθύτερο νόημα της Γέννησης του Θεανθρώπου, την κρίση αξιών και την προσδοκία θαυμάτων. Η δημοσιογραφική επιμέλεια- παρουσίαση είναι της Χρύσας Σάμου, η σκηνοθεσία της Τάνιας Χατζηγεωργίου και η διεύθυνση παραγωγής του Θέμη Μαυροπεραστή. Το μοντάζ επιμελήθηκε ο Γιάννης Ουρουντζόγλου.

Ακολουθεί στις 10:00, σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- η συναυλία «Ο Hengelbrock διευθύνει Μπαχ και Μέντελσον» (Paris: Hengelbrock conducts Bach and Mendelssohn Bartholdy). O Thomas Hengelbrock και η Ορχήστρα του Παρισιού συνεργάστηκαν για να παρουσιάσουν ένα από τα πιο λαμπρά έργα της ευρωπαϊκής εκκλησιαστικής μουσικής: «Magnificant» του Μπαχ. Η συναυλία περιλαμβάνει, επίσης, δύο θρησκευτικά έργα του Μέντελσον. Πρόκειται για μία συμπαραγωγή: CLC Productions, Orchestre de Paris και UNITEL CLASSICA σε συνεργασία με την ARTE France και την υποστήριξη του CNC (2015).

Στις 11:30, μεταδίδεται σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- η παράσταση του Northern Ballet Theatre «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (A Christmas Carol), εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντίκενς. Η παραγωγή είναι του BBC.

Στις 15:00, η «Διασπορά» της ΕΡΤ3 κάνει «Χριστούγεννα στη Μουσθένη». Η Χρύσα Σάμου επισκέπτεται το παραδοσιακό μακεδονίτικο χωριό στο Παγγαίο, το οποίο τα τελευταία χρόνια βιώνει τη νέα μετανάστευση των κατοίκων του στο εξωτερικό. Οι άνθρωποί του που αποχαιρέτησαν παιδιά, συγγενείς και φίλους στη ξενιτιά, ανοίγουν τα σπίτια τους στη «Διασπορά». Το «μωσαϊκό» της εκπομπής συνθέτουν τα παραδοσιακά κάλαντα από τα παιδιά του χωριού, δοξαστικοί ύμνοι από το μουσικό σύνολο «Θαμυριάδες» και η απευθείας σύνδεση με την κεντρική Ευρώπη για ευχές στους Έλληνες μετανάστες του ’60 και του ’70, αλλά και τους νέους της κρίσης που γέμισαν τις βαλίτσες όνειρα και αποχαιρέτησαν τη γενέτειρά τους. Η σκηνοθεσία είναι της Τάνιας Χατζηγεωργίου και η διεύθυνση παραγωγής του Θέμη Μαυροπεραστή.

Στις 18:30, μεταδίδεται η εκπομπή «Ασφαλώς επί Τροχών» με τον Χάρη Θεοφράστου σε ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Η εκπομπή περιλαμβάνει τη νέα γενιά της ελληνικής αυτοκίνησης, διακρίσεις μαθητών και φοιτητών–κατασκευαστών σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, αλλά και μια χριστουγεννιάτικη βόλτα με ένα ιστορικό αυτοκίνητο πολυτελείας.

Στις 19:30, μεταδίδεται η οικογενειακή ταινία μυστηρίου «Χριστουγεννιάτικο θαύμα» (A Miracle on Christmas Lake), καναδικής παραγωγής 2016, με ήρωα έναν δεκαεξάχρονο, ο οποίος μετά την απώλεια του καλύτερου φίλου του, ζει ένα θαύμα την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στις 21:30, μεταδίδεται σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με έργα της κινηματογραφικής μουσικής, που δόθηκε τον Νοέμβριο του 2016, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνονται έργα από ταινίες, όπως «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Η Λίστα του Σίντλερ», «Το Κόκκινο Βιολί», «Argo», «Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον», «Χάρι Πότερ», που συνέθεσαν οι ειδικοί του είδους Howard Shore, John Williams, John Corigliano και ο ελληνικής καταγωγής Alexandre Desplat. Την Κ.Ο.Θ. διευθύνει ο Γάλλος μαέστρος Martin Lebel. Σολίστ είναι ο βιολονίστας Ανδρέας Παπανικολάου. Η σκηνοθεσία είναι του Τηλέμαχου Κοεμτζόπουλου, η διεύθυνση παραγωγής του Θέμη Μαυροπεραστή και το μοντάζ της Αναστασίας Δασκαλάκη.

Ακολουθεί, στις 23:00, η σινεφίλ ταινία του Γούντι Άλεν «Όλοι λένε σ’ αγαπώ» (Everyone says I love you), ένα ρομαντικό μιούζικαλ αμερικανικής παραγωγής (1996).

Στις 00:45, μεταδίδεται σε -Α’ τηλεοπτική μετάδοση- η συναυλία «Στο πνεύμα του Μότσαρτ» (Spirits of Mozart). Εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο της ποπ, τζαζ και κλασικής μουσικής ερμηνεύουν συνθέσεις του Μότσαρτ στην προσωπική μουσική γλώσσα τους. Ερμηνευτές, όπως η τραγουδίστρια Dee Dee Bridgewater, ο νεαρός βιολονίστας Benjamin Schmid με συγκρότημα τζαζ και ορχήστρα, ο τραγουδιστής- φλαουτίστας Ian Anderson των Jethro Tull και άλλοι καλλιτέχνες αποδίδουν με τον δικό τους τρόπο έργα του μεγάλου δημιουργού. Η παραγωγή είναι των EuroArtsMusic International, ORF, Wiener Mozartzahr (2006).