Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 20:30, στο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας (Πολιτιστικό Κέντρο- Μανδηλαρά και Σταδίου) θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τίτλο «Μαγικά Χριστούγεννα», με όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για μία εορταστική μουσική βραδιά, εναρμονισμένη με τη γιορτινή ατμόσφαιρα των ημερών, στην οποία οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν ένα πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικα τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου. Απευθύνεται σε ακροατές κάθε ηλικίας. Ανάμεσα στις συνθέσεις που θα ακουστούν περιλαμβάνονται αποσπάσματα από όπερες, negro spirituals, λαϊκά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το Ave Maria και Amazing Grace αλλά και τα Gingle bell rock και All I want for Christmas is you όπως και πιο σύγχρονα Rock κομμάτια!

Στο μουσικό αυτό ταξίδι θα μας συντροφεύσουν τέσσερεις διπλωματούχοι solist με μεγάλη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Η Κατερίνα Αποστολοπούλου – Soprano, η Τζένη Χατζηδήμου Μezzo soprano, στο πιάνο συνοδεύει η Νεκταρία Παπαδημητρίου και στο σαξόφωνο ο Θάνος Φυσέκης

Αντί εισιτηρίου οι θεατές μπορούν να ενισχύσουν προαιρετικά ευαγή ιδρύματα ( Ορφανοτροφείο Βόλου, «ΕΛΕΠΑΠ» Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, «Η ΠΙΣΤΗ» Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις, «ΦΛΟΓΑ» Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις, «Κουζίνα Αλληλεγγύης»).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421082870.