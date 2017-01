Μαυροντυμένοι διαδηλωτές, που διαμαρτύρονται για την επικείμενη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως 45ου προέδρου των ΗΠΑ, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και παρμπρίζ αυτοκινήτων στην Ουάσινγκτον.

Οι διαδηλωτές, που κρατούν μαύρες και κόκκινες σημαίες, έσπασαν την πρόσοψη ενός υποκαταστήματος της Bank of America, ενός εστιατορίου McDonald’s και ενός καταστήματος της αλυσίδας Starbucks – όλα τους σύμβολα του αμερικανικού καπιταλιστικού συστήματος.

