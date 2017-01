Λυδία λίθο για την περαιτέρω χρηματοδότηση της Ελλάδας θεωρεί το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών το κλείσιμο της αξιολόγησης και τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα. Το Ταμείο κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του, επιμένοντας στην ψήφιση προληπτικών μέτρων για μετά το 2018, ενδεχόμενο που απορρίπτει η Αθήνα. Τον κίνδυνο που διατρέχει η ενωμένη Ευρώπη, εφόσον η κάθε χώρα ενεργεί με γνώμονα το εθνικό της συμφέρον λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους Θεσμούς να μην θέτουν εξωπραγματικές απαιτήσεις για μέτρα λιτότητας και τονίζει την κρισιμότητα των περιστάσεων για ολόκληρη την Ευρώπη.

«Η Ευρώπη είναι σε σταυροδρόμι και ενόψει κρίσιμων εκλογικών διαδικασιών σε σειρά χωρών όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι το συλλογικό συμφέρον της Ευρώπης, σε μία εποχή, μάλιστα, που υπάρχουν ενδείξεις αποσταθεροποίοησης, και όχι το πρόσκαιρο πολιτικό συμφέρον σε κάθε χώρα ξεχωριστά», ανέφερε ο πρωθυπουργός στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρωθυπουργό της Σερβίας Αλ. Βούτσιτς και κατέληξε: «Ελπίζω ότι αυτή η δύσκολη χρονιά θα είναι μία χρονιά διεξόδου από το τέλμα και όχι μία χρονιά έντασης του αδιεξόδου. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα δουλέψουμε, πιστεύοντας ότι αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο και προς όφελος των λαών μας στην ΕΕ».

Την οριστική απόφαση του ΔΝΤ για το εάν θα συμμετάσχει στο ελληνικό Πρόγραμμα περιμένουν κυβέρνηση και δανειστές, πριν εισέλθουν στην τελική φάση της αξιολόγησης.

Η Ελλάδα επιδιώκει να κλείσει η συμφωνία μέχρι το Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου, χωρίς νέα μέτρα, την ώρα που οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους εταίρους χαρακτηρίζουν υποχρεωτική την παρουσία του Ταμείου.

«Οι νέες πληρωμές προς την Ελλάδα εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη συμμετοχή του ΔΝΤ» σημειώνει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών.

Αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εμφανίστηκε ο Πιέρ Μοσκοβισί.

Την ίδια στιγμή, ο ESM δίνει διευκρινίσεις σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του Κλάους Ρέγκλινγκ για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό Πρόγραμμα.

On reports on #IMF role in Greece: #ESM MD #Regling is very clear that the #IMF should stay fully engaged in #Greece, also financially

— ESM (@ESM_Press) January 31, 2017