Διευκρινίσεις έδωσε ένας εκπρόσωπος του Ντόνταλντ Τραμπ για τη δήλωση που έκανε μέσω Twitter περί ενίσχυσης του πυρηνικού οπλοστασίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο εκπρόσωπος του εκλεγμένου προέδρου Τζέισον Μίλερ τόνισε ότι με τη δήλωση αυτή αναφερόταν στην ανάγκη αποτροπής διάδοσης πυρηνικών όπλων σε ασταθείς χώρες ή σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ αναφερόταν στην απειλή διάδοσης πυρηνικών όπλων και στην κρίσιμη ανάγκη αποτροπής αυτής – ιδιαίτερα προς και ανάμεσα σε τρομοκρατικές οργανώσεις, ασταθείς χώρες και κράτη παρίες», τόνισε ο εκπρόσωπος Τζέισον Μίλερ.

Νωρίτερα, με ανάρτηση του στο Twitter ο Τραμπ έγραψε ότι: «Οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά και να επεκτείνουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες ωσότου ο κόσμος να έλθει στα συγκαλά του όσον αφορά τα πυρηνικά».

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016