Το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων που στις μέρες μας περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο τείνει να είναι ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα παγκοσμίως, είναι η αφορμή για την έκθεση με τίτλο «Το Δικαίωμα να είσαι Άνθρωπος», μια σύμπραξη του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης και της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 20.00 στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Λιμάνι) και διαρκεί έως τις 28 Φεβρουαρίου. Θα φιλοξενείται επίσης στις βιτρίνες του ΟΤΕ (Καρόλου Ντηλ & Ερμού) από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου και στον εκθεσιακό χώρο του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 17 Μαρτίου.

Την οργάνωση έχουν αναλάβει η Θάλεια Βραχοπούλου, PhD, Καθηγήτρια εικαστικών τεχνών στο John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York και ο Χάρης Σαββόπουλος, Κριτικός και Ιστορικός Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση αναζητά υποβολές που αντικρούουν, επανεξετάζουν και απορρίπτουν τις ανισότητες αποτελώντας παραδείγματα των επιδιώξεων του ουμανισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο οικουμενικός ουμανισμός και η κοινωνική δικαιοσύνη μοιράζονται κοινούς στόχους: προσπαθούν να προωθήσουν το δικαίωμα του ατόμου αλλά και των κοινωνιών σε ίση πρόσβαση στην ευκαιρία και το όφελος, καθώς και την υιοθέτηση της ισότητας ως κυβερνώσα αρχή σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής. Στη σημερινή εποχή της κρίσης η ανισότητα του πλούτου, η καταστολή της ελευθερίας του λόγου, οι κυβερνητικά κυρωθείσες διακρίσεις, η θρησκευτική μισαλλοδοξία, η πολιτική διαφθορά, όλα λειτουργούν ως τροχοπέδη στα ζητούμενα του Ουμανισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στην έκθεση έχουν διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο και επελέγησαν από τους επιμελητές διότι τα έργα τους εκφράζουν κοινωνική δικαιοσύνη.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αλκαλάη Άρτεμις, Αμελαδιώτης Δημήτρης, Αυγητίδου Αγγελική, Βενετόπουλος Μπάμπης, Bertrand Lucille, Bogaert Tom, Γκάγκας Σαράντης, Γκούτζος Φίλιππος, Cortez Esperanza (φωτο), Διβάρης Γεώργιος, Dodson Laura, Δουλγέρης Χριστόφορος, Giordano Joan, Ιωαννίδης Πολ. Γιώργος, Καραμέτου Μαρία, Kestleman Simone, Lombardi D. D. , Lopes Cyriaco, Μαγκώνη Δέσπω, Magnanti Renee, Μεϊμάρογλου Δέσποινα, Μελανίτης Γιάννης, Μήτρεντσε Χριστίνα, Μουζαμίτη Ελένη, Νομίδου Βάλλυ, Ξόνογλου Δημήτρης, Pangburn Bill, Παπατζανάκη Αντωνία, Παπαφίγκος Γιώργος, Ποταμιανού Άρτεμις, Petric Eva, Σαχίνης Ξενής, Σταματίου Κωνσταντίνος, Στρατάκης Αναστάσης (φωτο εξωφ ), Τζινούδης Γιώργος, Τουλιόπουλος Αλέξανδρος, VanDamme Godelieve, Φωκάς Γιάννης, Φωτιάδου Ελένη, Χριστάκος Γιάννης.