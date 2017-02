Το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ δεν πρόκειται να βγάλει απόφαση κατά τη σημερινή του συνεδρίαση για ενδεχόμενη μελλοντική χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου Τζέρι Ράις με ανάρτησή του στο twitter.

Clarifying: IMF board to discuss review of Greece's economy (Article IV) today. Decision on IMF potential future financing not on agenda

— Gerry Rice (@IMFSpokesperson) February 6, 2017