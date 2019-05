Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα διαμέρισμα, σε συγκρότημα κατοικιών στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία.

The fatal fire broke out early Wednesday morning at NYCHA's Fred E. Samuels Apartments on Seventh Avenue near West 142 Street. https://t.co/kAWIIDtcpP

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν σε αυτό το συγκρότημα που χρονολογείται από το 1910 περίπου 20 λεπτά πριν από τις 2 το πρωί, τοπική ώρα. Το διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να κατασβήσουν την πυρκαγιά, όπως ανέφερε ο επικεφαλής τους, Ντάνιελ Νίγκρο.

«Όταν έσβησαν τη φωτιά στα δωμάτια που υπήρχαν στο πίσω μέρος του διαμερίσματος βρήκαν νεκρούς τους έξι ενοίκους, δύο ενήλικες και τέσσερα παιδιά… Η δουλειά μας είναι να σώζουμε ζωές και αυτήν τη φορά δεν τα καταφέραμε», πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία εκτιμά ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε ατύχημα, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έρευνα για τα ακριβή αίτιά της.

Six people, including four children, were killed early this morning when a fire erupted in a NYCHA apartment building in Harlem, officials said https://t.co/HYesRKBzhS pic.twitter.com/sNUda3jpqU

