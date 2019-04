«Τέλος παιχνιδιού», σχολίασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ειδικού ανακριτή Μάλερ για ανάμιξη της Ρωσίας στις εκλογές του 2016 και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Εξοργισμένοι οι Δημοκρατικοί. Να δοθεί στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων η πλήρης έκθεση του ειδικού εισαγγελέα ζήτησε ο πρόεδρός της, λέγοντας πως δεν μπορεί να δεχθεί την επεξεργασμένη εκδοχή της, που «αφήνει το Κογκρέσο στο σκοτάδι».

Για «εντελώς κατασκευασμένες» μαρτυρίες στο πόρισμα, κάνει λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Διατυπώνονται για μένα εντελώς κατασκευασμένοι και εντελώς ψευδείς ισχυρισμοί από ορισμένα πρόσωπα στην παραληρηματική έκθεση Μάλερ, η οποία γράφτηκε από 18 θυμωμένους Δημοκρατικούς λυσσασμένους εναντίον του Τραμπ», έγραψε σε πρωινό μήνυμά του στο Twitter.

Ορισμένοι απ’ αυτούς τους ισχυρισμούς είναι «απόλυτες βλακείες», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Προσέξτε τους ανθρώπους που κρατούν δήθεν ‘σημειώσεις’, όταν οι σημειώσεις δεν υπήρξαν ποτέ μέχρι να τις χρειαστούν», πρόσθεσε.

Η έκθεση Μάλερ επικαλείται, ως πηγή ορισμένων αποσπασμάτων της, τις σημειώσεις που είχαν κρατήσει για παράδειγμα αξιωματούχοι υπουργείων.

«Είναι μια απάτη η οποία άρχισε με τρόπο παράνομο και η οποία δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ», πρόσθεσε αναφερόμενος στην έρευνα.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called “notes,” when the notes never existed until needed. Because I never…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

…agreed to testify, it was not necessary for me to respond to statements made in the “Report” about me, some of which are total bullshit & only given to make the other person look good (or me to look bad). This was an Illegally Started Hoax that never should have happened, a… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

«Τα αποτελέσματα της έρευνας συνιστούν ολοκληρωτική νίκη για τον πρόεδρο, είναι σαφές ότι δεν διαπράχθηκε καμία εγκληματική ενέργεια» τονίζουν οι δικηγόροι του προέδρου των ΗΠΑ Ρούντι Τζουλιάνι, Τζέι Σεκουλόου, Τζέιν Ράσκιν και Μάρτιν Ράσκιν.

Να υπάρξουν συνέπειες μέσω της απόδοσης ευθυνών απαιτούν οι Δημοκρατικοί, αφού έγινε ξεκάθαρο ότι η αναφορά του Ρόμπερτ Μάλερ διαφοροποιεί μερικούς από τους βασικούς ισχυρισμούς του υπουργού Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ, σχετικά με την έρευνα για την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης από τον Ντόναλντ Τραμπ.

“Όπως διαφαίνεται ο Μπιλ Μπαρ είπε ψέματα”, δήλωσε ο Δημοκρατικός, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Ντέιβιντ Σίσιλιν, που είναι μέλος και στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία έχει ζητήσει από τον Μπαρ να καταθέσει ενώπιόν της, στις 2 Μαΐου.

Οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή, αλλά κι άλλοι στο Κογκρέσο που έχουν ασχοληθεί με τις έρευνες, δηλώνουν ότι ο Μπαρ παραπλάνησε πολλές φορές τους ίδιους, αλλά και την αμερικανική κοινή γνώμη για περίπου ένα μήνα, σχετικά με την έρευνα του Μάλερ για την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν κυρίως για το αν ο Μάλερ είχε πρόθεση να αφήσει την λήψη αποφάσεων σχετικά με την απαγγελία κατηγορίας στο Κογκρέσο.

“Δεν πρόκειται για μία διαφορά στην μετάφραση, o ίδιος ήταν λάθος και το ήξερε”, δήλωσε ο Δημοκρατικός Τεντ Ντόιτς, που είναι επίσης μέλος στην Επιτροπή Δικαιοσύνης. “Και γι’ αυτό θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες,” υποστήριξε ο ίδιος, κάνοντας σαφή αναφορά στον Μπαρ.

Ο Δημοκρατικός, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Έρικ Σουάλγουελ ζήτησε την παραίτηση του Μπαρ. Ο Δημοκρατικός Στιβ Κόεν, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων είπε πως πρέπει να ασκηθεί πρόταση μομφής σε βάρος του Μπαρ, ενώ άλλοι τον επέκριναν έντονα για την στάση του.

“Ουσιαστικά ο Μπιλ Μπαρ έχει ήδη παραιτηθεί”, δήλωσε ο Δημοκρατικός Τζέιμι Ράσκιν, που είναι επίσης, μέλος στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων. “Ο ίδιος ενεργεί σαν να είναι ένας δικηγόρος υπεράσπισης, που πληρώνεται με ομοσπονδιακά χρήματα,” παρατήρησε ο Ράσκιν.

Οι Δημοκρατικοί έχουν εξοργιστεί γιατί, όπως διαφαίνεται, ο Μπαρ άφησε να εννοηθεί ότι ο Μάλερ δεν είχε πρόθεση να αφήσει στο Κογκρέσο την δρομολόγηση απαντήσεων στα νομικά ερωτήματα, γύρω από το αν ένας πρόεδρος μπορεί να παρεμποδίσει την δικαιοσύνη.

"This is terrible. This is the end of my presidency. I'm f***ed." That was President Trump's response to the news of special counsel Robert Mueller's appointment, according to the #MuellerReport. https://t.co/UUhyDnNzlM pic.twitter.com/QRsJ2iIhbu — NPR (@NPR) April 19, 2019

Η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει ήδη αρχίσει την δική της έρευνα προς την κατεύθυνση παρεμπόδισης του έργου της δικαιοσύνης, ενώ ο πρόεδρος της Τζέρι Νάντλερ προγραμματίζει την έκδοση κλήσεων για την παράδοση όλων των αποδείξεων της έρευνας του Μάλερ, αλλά και των πληροφοριών που σχετίζονται με την ομάδα ενόρκων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διεξαγωγής μιας έρευνας από το Κογκρέσο.

“Ο ειδικός ανακριτής με εισαγγελικά καθήκοντα Μάλερ δεν αφήνει να εννοηθεί ότι σκοπός του ήταν να αφήσει την απόφαση στο Κογκρέσο [για το αν υπήρξε παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης]”, είπε ο Μπαρ στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, πριν από τη δημοσιοποίηση της αναφοράς. “Ελπίζω ότι αυτή δεν ήταν η άποψή του [για την ανάθεση της λήψης αποφάσεων από το Κογκρέσο] γιατί δεν συγκαλέσαμε ενόρκους και δεν πραγματοποιήσαμε έρευνες για τον σκοπό αυτό”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο Νάντλερ δήλωσε πως ήταν πλέον ξεκάθαρο για τον ίδιο, ότι ο Μπαρ ήταν “υποκριτικός και παραπλανητικός” στις δημόσιες δηλώσεις του, αλλά και στην τετρασέλιδη σύνοψή του για την έρευνα του Μάλερ, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί περίπου πριν από έναν μήνα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα προχωρήσει μπροστά με την έρευνα της επιτροπής του, για την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης.

“Νομίζω ότι [η αναφορά] γράφτηκε προφανώς με την πρόθεση να δώσει έναν οδικό χάρτη στο Κογκρέσο,” πρόσθεσε ο Νάντλερ, ο οποίος νωρίτερα χθες κάλεσε τον Μάλερ για να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής που προεδρεύει ο ίδιος.

Στην αναφορά του, ο Μάλερ αναφέρεται αρκετές φορές στην εξουσία που έχει το Κογκρέσο για την κατάρτιση νομοθεσίας για την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, που θα έχει εφαρμογή και στις ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ, οι οποίες -υπό διαφορετικές περιστάσεις- θα μπορούσαν να θεωρούνται νόμιμες.

Σε αντίθεση με το νομικό επιχείρημα του Τραμπ ότι η εξουσία που έχει ένας πρόεδρος δεν μπορεί να θεωρηθεί παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, ο Μάλερ συμπέρανε ότι: “το Κογκρέσο είναι ενδεχόμενο να εφαρμόσει τους νόμους για την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και στην καταχρηστική άσκηση της εξουσίας από τον πρόεδρο”.

“Συμπεραίνουμε ότι το Κογκρέσο έχει την εξουσία να απαγορεύσει την διεφθαρμένη χρήση της εξουσίας από έναν πρόεδρο, προκειμένου να προστατέψει την ακεραιότητα απονομής της δικαιοσύνης”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάλερ.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η γλώσσα που έχει υιοθετήσει ο Μάλερ στην αναφορά του αφήνει να εννοηθεί ότι ο ίδιος θα ήθελε να αποφασίσει το Κογκρέσο στην ακανθώδη ερώτηση σχετικά με την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικάνοι δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη φρασεολογία αποτελεί αναφορά στη νομοθετική εξουσία του Κογκρέσου κι όχι στις εξουσίες για την αμφισβήτηση της προεδρικής εξουσίας ή την διεξαγωγή ερευνών.

“Η αναφορά δεν λέει ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να διερευνήσει την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης τώρα”, δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος Νταγκ Κόλινς που έχει ηγετική θέση στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η αναφορά λέει ότι “το Κογκρέσο μπορεί να θεσπίσει νόμους για την παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης υπό τις εξουσίες του Άρθρου 1”, συμπληρώνει ο ίδιος.

Σε ανακοίνωσή της, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, αλλά κι ο ηγέτης της με μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Γερουσία Τσακ Σούμερ υποστήριξαν ότι ο Μπαρ “σκόπιμα διαστρέβλωσε σημαντικά τμήματα” της αναφοράς του Μάλερ.

Από την άλλη μεριά, υψηλόβαθμος Ρεπουμπλικάνος στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι ο Μπαρ ενήργησε όπως έπρεπε, ενώ η αναφορά του Μάλερ θα πρέπει να τελειώσει την συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες του προέδρου.

“Ο Μπομπ Μάλερ επέλεξε να μην απαγγείλει κατηγορίες. Αυτό είναι το σημαντικό”, δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος Τζιμ Τζόρνταν.

“Το Κογκρέσο θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του, στο γεγονός ότι αυτό το πράγμα άρχισε με λάθος δεδομένα. Αυτός ο υπουργός Δικαιοσύνης, το διαχειρίστηκε ακριβώς με τον τρόπο που θέλει ο αμερικανικός λαός. Ο ίδιος ακολούθησε το νόμο”, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Τζόρνταν.

RT @AP_Politics Among key takeaways from the #MuellerReport: President Trump's inner circle refused to carry out orders that could have crossed the line into obstructing justice. Read more on Mueller report here: https://t.co/V0dxcOsYaB https://t.co/gFn2wcNiaZ — The Associated Press (@AP) April 19, 2019

Κλάπερ :Καταδεικνύεται η εξάπλωση της ρωσικής εμπλοκής

Ο πρώην Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) Τζέιμς Κλάπερ χαρακτήρισε την επεξεργασμένη έκθεση του Ρόμπερτ Μάλερ ως ένα “ουσιαστικά καταστροφικό” γεγονός, μεταδίδει το CNN.

“Ο υπουργός Δικαιοσύνης προσπαθεί ξεκάθαρα να παρουσιάσει μία ιδανική κι όσο το δυνατόν πιο μικρή εικόνα από την έκθεση του Μάλερ. Όταν την διαβάζεις, αυτό είναι ουσιαστικά καταστροφικό”, δήλωσε ο Κλάπερ στον Κρις Γκουόμο του CNN, κάνοντας σαφή αναφορά στους χειρισμούς του υπουργού Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η επεξεργασμένη έκδοση της έκθεσης του Μάλερ που δημοσιοποιήθηκε χθες από το υπουργείο Δικαιοσύνης, για το αποτέλεσμα της έρευνας που είχε διάρκεια σχεδόν δύο ετών κατέδειξε “με πλούσιες λεπτομέρειες, το μέγεθος, αλλά και την εξάπλωση της ρωσικής εμπλοκής στις εκλογές του 2016.”

Απορρίπτει το πόρισμα η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης του αμερικανού ειδικού εισαγγελέα και δήλωσε ότι αυτός ο τελευταίος δεν κατάφερε να παρουσιάσει οποιοδήποτε στοιχείο περί ρωσικής ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Πηγές: ΕΡΤ1 [Επιμέλεια: Άννα Παπασωτηρίου], «Politico», ΑΠΕ-ΜΠΕ

