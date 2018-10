Με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός του δικαστή –κι εκλεκτού του Αμερικανού προέδρου- Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, διαδηλωτές κατέλαβαν τις σκάλες του αμερικανικού Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον.

Bitterly polarized U.S. Senate narrowly confirms Brett Kavanaugh to the Supreme Court, delivering an election-season win to President Trump that could swing the court rightward for a generation. https://t.co/Mbb6WsEJ0Y

