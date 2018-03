Μαίνεται ο εμπορικός πόλεμος Αμερικής – Ευρώπης, μετά την φορολογία που επέβαλε στις εισαγωγές ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ στην αντεπίθεση πέρασε η Κομισιόν.

Το διάσημο αμερικανικό μπέρμπον από το Κεντάκι, η Χάρλεϊ Ντέιβιντσον και τα Levis τζιν… Κάποια από τα αμερικανικά προϊόντα στην εισαγωγή των οποίων θα μπορούσαν να επιβληθούν επιπλέον δασμοί, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ. Η Ευρώπη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν είναι έτοιμη για αντίποινα στην απόφαση Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% και 10% σε εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου αντίστοιχα.

«Τώρα λοιπόν θα πρέπει κι εμείς να επιβάλουμε δασμούς εισαγωγών. Είναι τόσο ανόητο το γεγονός ότι πρέπει να το κάνουμε. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι. Μπορούμε να υποβάλουμε δασμούς στις μοτοσικλέτες Χάρλεϊ Ντέιβιντσον, στα Levis τζιν, στο μπέρμπον» δήλωσε ο Γιουνκέρ.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ πρόσθεσε πως δεν πρόκειται η Ευρώπη να αφήσει να πληγεί η βιομηχανία της και να τεθούν σε κίνδυνο θέσεις εργασίας. Για απαράδεκτη κίνηση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ. «Θέλουμε να επισημάνουμε στην αμερικανική κυβέρνηση το πόσο απαράδεκτες είναι αυτές οι προτάσεις της, οι οποίες θα πλήξουν τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και εμάς. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την βιομηχανία του Καναδά».

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαμηνύει πως η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να μπει σε ένα εμπορικό πόλεμο θα προκαλέσει ζημιές διεθνώς αλλά και στην εσωτερική οικονομία της Αμερικής. Ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Γουίλμπουρ Ρος, πάντως έχει τη δική του απάντηση ως προς αυτό.

«Αυτό είναι ένα κουτί σούπας. Η αξία του σε χάλυβα είναι μόλις 2,6 σεντς. 2,6. Εάν λοιπόν (ο χάλυβας) ανεβεί κατά 25%, μιλάμε για τα 6/10 του ενός σεντ στη συνολική τιμή της συγκεκριμένης σούπας. Όλη αυτή η υστερία είναι για το τίποτα» είπε ο Ρος.

Η Άνγκελα Μέρκελ τόνισε πως πλέον η Γερμανία σκοπεύει να προωθήσει ακόμη γρηγορότερα το σχέδιο κοινού φόρου που ήδη συζητά με την Γαλλία, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται μετά τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πάντως, από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, εάν η ΕΕ αυξήσει τους δασμούς σε βάρος αμερικανικών εταιρειών.

«Εάν η ΕΕ θέλει να αυξήσει περαιτέρω τους ήδη τεράστιους δασμούς και (εμπορικούς) φραγμούς στις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί, εμείς απλά θα εφαρμόσουμε έναν Δασμό στα Αυτοκίνητά τους τα οποία ελεύθερα εισρέουν στις ΗΠΑ» έγραψε ο μεγιστάνας στο Twitter.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2018