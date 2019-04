Γιγάντιος γερανός, που λειτουργούσε στο εργοτάξιο υπό κατασκευή συγκροτήματος της Google, κατέρρευσε από την οροφή κτιρίου και έπεσε χθες, Σάββατο, σε διασταύρωση στο Σιάτλ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματισθούν τρεις, ανάμεσα τους μητέρα και το τεσσάρων μηνών παιδί της.

BREAKING: Several dead after crane that was working on google building falls and crushes cars in Seattle pic.twitter.com/ZQMSlS54OG — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) April 27, 2019

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συνοικία Σάουθ Λέικ Γιούνιον του Σιάτλ λίγο μετά τις 3:30 μ.μ. τοπική ώρα. Από την κατάρρευση του γερανού καταπλακώθηκαν πέντε αυτοκίνητα ενώ ένα έκτο υπέστη ζημιές στη διασταύρωση των οδών Φέρβιου Άβενιου Νορθ και Μέρσερ Στριτ, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ.

Esther Nelson, a biotech researcher who was working in a building nearby, described the incident as "terrifying" https://t.co/gSQRBshwEc — Sky News (@SkyNews) April 28, 2019

Τρεις άνδρες και μια γυναίκα σκοτώθηκαν. Δύο από τους νεκρούς εργάζονταν στον γερανό και οι δύο άλλοι βρίσκονταν σε διαφορετικά οχήματα πάνω στα οποία έπεσε ο γερανός.

Άλλα τέσσερα άτομα εξετάσθηκαν επιτόπου από ιατρικό προσωπικό και τρία εξ αυτών, ένας 27χρονος, μια 25χρονη και ένα κοριτσάκι 4 μηνών, μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Construction crane falls on vehicles in Seattle, killing two workers and two people in cars https://t.co/vT6RukZGKA — CNN (@CNN) April 28, 2019

Τα αίτια της κατάρρευσης του γερανού ερευνώνται από από τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η εφημερίδα Seattle Times, ανέφεραν πώς ο γερανός λειτουργούσε στο εργοτάξιο ενός νέου συγκροτήματος πολλών κτιρίων που κατασκευάζεται από την Google.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

