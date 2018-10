Με 51 «Ναι» και 49 «Όχι» , η αμερικανική Γερουσία έφερε πιο κοντά στο Ανώτατο Δικαστήριο τον αμφιλεγόμενο Μπρετ Κάβανο, τον οποίο προτείνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για ισόβιο δικαστή. Ανοίγει κατ’ αυτόν τον τρόπο ο δρόμος για τη διεξαγωγή της τελικής ψηφοφορίας, πιθανότατα το Σάββατο, για την έγκριση του διορισμού του. Χιλιάδες ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον στον λόφο του Καπιτωλίου, απέναντι από το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κογκρέσο, κρατώντας πανό με μηνύματα όπως: «Μην προδώσετε τις γυναίκες, ψηφίστε όχι», σχετικά με το διορισμό του Κάβανο, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες τριών γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις τη δεκαετία του `80.

Περισσότεροι από 300 διαδηλωτές προσήχθησαν από τις αρχές, περιλαμβανομένης της ηθοποιού Έιμι Σούμερ, εξαδέλφης του ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, και του μοντέλου Έμιλι Ρατατκόφσκι.

'Women must be heard': thousands protest against Brett Kavanaugh being appointed to the US Supreme Court at rallies across the country, including in Washington and outside Trump Tower in New York pic.twitter.com/WHGsMXeRkU

— AFP news agency (@AFP) October 5, 2018