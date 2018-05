Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό και ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο στο Νιου Τζέρσεϊ χθες Πέμπτη, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 40 να τραυματιστούν.

A school bus and a dump truck were involved in a serious accident Thursday morning in New Jersey https://t.co/9HlLeOwFN9 Follow for updates: https://t.co/wmUhld0Mo7 pic.twitter.com/2xI1lthyP5 — CNN (@CNN) May 17, 2018

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10:30 τοπική ώρα (17:30 ώρα Ελλάδας) στον αυτοκινητόδρομο Interstate 80, στην κοινότητα Μάουντ Όλιβ, περίπου εκατό χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης.

Video from the scene of the serious accident involving a dump truck and a school bus in Mount Olive. (Video: @KarenLeeNews) pic.twitter.com/cdaGRElxiL — BreakingNNow (@BreakingNNow) May 17, 2018

Το λεωφορείο, που είχε αναχωρήσει από την πόλη Παράμους, μετέφερε 45 ανθρώπους, 38 μαθητές που συμμετείχαν σε μια περιήγηση στο πλαίσιο των σπουδών τους και επτά ενήλικους που τα συνόδευαν, σύμφωνα με τις αρχές.

#BREAKING: Photos of the wreckage of the school bus which was involved in serious accident with a dump truck in Mount Olive, New Jersey. (Photos: @BobKarpDR) pic.twitter.com/C1EHUYcoam — BreakingNNow (@BreakingNNow) May 17, 2018

Συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο και ανατράπηκε. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν το λεωφορείο, κατεστραμμένο με την καρότσα του να έχει χωριστεί από το σασί του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν αργά το μεσημέρι, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας εκπαιδευτικός κι ένας μαθητής σκοτώθηκαν, χωρίς να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

BREAKING: One middle-school student confirmed dead in Mt. Olive school bus accident. https://t.co/1w0mnrrRlW pic.twitter.com/dsHNI7aERZ — Daily Record (@dailyrecord) May 17, 2018

Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες του λεωφορείου τραυματίστηκαν, ορισμένοι βαριά, όπως και ο οδηγός του απορριμματοφόρου, διευκρίνισε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, ο οποίος μετέβη στον τόπο του δυστυχήματος.

N.J. school bus accident: Hear the harrowing radio calls for 20 ambulances https://t.co/2MAM9MVUWQ pic.twitter.com/2bVdDtUo0t — NJ.com (@njdotcom) May 18, 2018

Μέχρι στιγμής τα αίτια του μοιραίου τροχαίου παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές διενεργούν έρευνα.

